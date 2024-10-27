Стародубцева и еще одна украинка получили соперниц на турнирах WTA

Две украинские теннисистки, продолжающие сезон в индивидуальных соревнованиях – Юлия Стародубцева и Леся Цуренко – на следующей неделе стартуют в основных сетках турниров Женской теннисной ассоциации (WTA 250).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Женской теннисной ассоциации .

89-я ракетка мира Стародубцева в первом круге соревнований в китайском Цзюцзяне сыграет против 77-й в рейтинге Аранчи Рус из Нидерландов. Раньше их пути на турнирах не пересекались.

Украинка приехала в Цзюцзян с серией из трех поражений подряд. Рус, являющаяся лидером женского тенниса в своей стране, в начале октября сыграла в финале турнира ITF W100 в Испании, а на этой неделе проиграла в первом раунде соревнований WTA 250 в Гуанчжоу.

Турнир JiangXi Open состоится в Цзюцзяне с 28 октября по 3 ноября. Теннисистки будут соревноваться на "хардовых" кортах. Призовой фонд соревнований – $267 082.

На другом континенте в это же время начнет выступления Цуренко. В первом круге Merida Open в Мексике 120-я ракетка мира будет противостоять 85-й в рейтинге "нейтральной" Анне Блинковой, которая является пятой сеяной на соревновании. Ранее теннисистки лишь раз встречались друг с другом, в квалификации турнира в румынской Клуж-Напоке в 2022 году и тогда победу в двух сетах одержала Блинкова.

Отметим, что россиянка накануне сыграла в финале другого мексиканского турнира – в Тампико. Там она за три часа уступила канадской теннисистке Марине Стакушич.

Цуренко свой последний поединок провела в начале октября в рамках "тысячника" в китайском Ухане. Украинка преодолела там квалификацию и вышла во второй круг, где не смогла доиграть поединок против Магды Линетт из Польши, снявшись в первом сете из-за проблем с правым плечом.

В Мериде в компании с Цуренко имела шанс сыграть еще одна отечественная теннисистка – Анастасия Соболева. В первом круге квалификации 216-я ракетка мира встречалась с нидерландкой Евой Веддер. Украинка выиграла первый сет (6:3), уступила во втором (3:6), а в начале решающей партии упала и повредила ногу. Соболева попросила медицинскую помощь, после чего решила отказаться от продолжения поединка при счете – 2:2 в решающем сете.

Соревнования в Мериде пройдут с 28 октября по 3 ноября на хардовом покрытии. Участницы турнира разделят между собой призовой фонд в 267 тыс. долларов.