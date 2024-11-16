ua en ru
Сб, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минус вторая ракетка: на Итоговом турнире АТР неожиданный финалист

Турин, Суббота 16 ноября 2024 18:59
UA EN RU
Минус вторая ракетка: на Итоговом турнире АТР неожиданный финалист Фото: Тейлор Фриц (atptour.com)
Автор: Андрей Костенко

Американский теннисист Тейлор Фриц стал первым участником решающего поединка ATP Finals-2024. В полуфинале он в трех сетах победил Алекса Зверева из Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

АТР Finals, полуфинал

Зверев – Фриц – 1:2 (3:6, 6:3, 6:7)

Матч длился 2 часа, 24 минуты. В первом сете соперники методично брали свои подачи, пока единственный брейк не удался Фрицу. Это и явилось решающим фактором его победы в партии.

Второй сет стал отражением первого. Снова успехи на своих подачах, один выигрыш чужой и такой же счет. Единственное, что изменилось – все это теперь в пользу Зверева.

В решающем сете каждый из соперников держался за свою подачу и в такой равной борьбе дело дошло до тай-брейка. Его триумфатором стал Фриц. Американец не проиграл ни одного мяча на своей подаче, зато сделал два мини-брейка.

Пятая ракетка мира продолжила удивлять. В группе он оставил за бортом плей-офф "нейтрального" Даниила Медведева, находившегося в рейтинге выше. Теперь жертвой американца стал второй игрок в мире – Зверев.

Фриц впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира. Его соперник определится уже сегодня, 16 ноября. Вторую путевку разыграют итальянец Янник Зиннер и норвежец Каспер Рууд.

Ранее сообщили, что Цуренко начнет битву с Австрией в Кубке Билли Джин Кинг.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
КНДР хочет получить технологии РФ в обмен на участие в войне против Украины, - Сибига
DAILY
Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Реформа Таможни: удастся ли Украине выпрыгнуть из порочного круга коррупции на пути в Европу