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Зінченко став одним з кращих гравців "Манчестер Сіті" у матчі з "Шальке"

Новини » Спорт    13.03.2019 - 11:08
Зінченко став одним з кращих гравців "Манчестер Сіті" у матчі з "Шальке"
Фото: Зінченко в матчі "Манчестер Сіті" - "Шальке" (twitter.com/s04)

Коноплянка, в той же час, був непомітний на полі

Українці Олександр Зінченко і Євген Коноплянка взяли участь в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у складах "Манчестер Сіті" і "Шальке" (7:0) відповідно. За даними WhoScored, одним з кращих гравців у складі "городян" був визнаний Зінченко.

Він отримав оцінку 8,4 бала - це п'ятий результат в команді. Вище тільки у Лероя Сане (10), Бернарду Сілви (9,5), Рахіма Стерлінга (9,5) і Серхіо Агуеро (8,7).

Українець зробив 104 торкання до м'яча, 82 точні передачі (95%), зробив 4 відбору (2 результат на дві команди) і 3 перехоплення. Також на рахунку Зінченко гольовий пас.

Коноплянка оцінений WhoScored на 5,4 бала - 6 результат в команді серед тих, хто вийшов у старті.

Хавбек завдав один удар по воротах, який припав у ворота (всього "Шальке" пробивав двічі), скоїв 34 торкання до м'яча, віддав 19 точних передач (86%), здійснив 1 відбір і 1 втрату м'яча.

Для Зінченка це п'ятий повний матч за "Ман Сіті" поспіль, для Коноплянки - перша гра з 9 лютого.

Нагадаємо, результат цього матчу став найбільшою поразкою для німецьких клубів за весь час їх виступів у турнірі.

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