Зінченко потрапив у символічну збірну тижня найкращих гравців Європи

Раніше українець потрапив до списку одинадцяти найкращих в АПЛ

Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков Европы по итогам недели среди представителей топ-5 лиг по версии WhoScored. Об этом сообщается на сайте авторитетного портала.

За матч с "Челси" (6:0) в рамках 26 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) украинец получил оценку 8,7. Он отличился двумя результативными передачами, на Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга.

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Украинец является единственным представителем "Ман Сити" в этой сборной.

Ранее портал включил Зинченко в символическую сборную недели АПЛ. Тогда вместе с ним в список лучших игроков попали два его одноклубника - Агуэро и Стерлинг, которые заработали за матч с "Челси" оценку 10.

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Напомним, летом Зинченко станет главной трансферной целью "Наполи".