Захисник " Манчестер Сіті "і збірної України Олександр Зінченко погодив контракт з лондонським"Арсеналом".

Контракт українського футболіста з" Арсеналом " буде розрахований на 4 роки до літа 2026 року.

На цьому тижні Зінченко пройде медогляд для нового клубу, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Відзначається, що" городяни " погодилися відпустити 25-річного футболіста. "Каноніри" заплатять за трансфер суму в розмірі 30 млн.фунтів стерлінгів. Таким чином, Зінченко не встановить новий трансферний рекорд, що належить Андрію Шевченку. Він перейшов з "Мілана" в "Челсі" в 2006 році за 30,8 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, захисник англійського" Манчестер Сіті " Зінченко не втомлюється нагадувати всьому світу про агресію Росії по відношенню до України. Нова акція відбулася в 1/8 фіналу Кубка Англії.