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Зінченко переходить в лондонський" Арсенал": футболіст погодив умови контракту

Фото: Олександр Зінченко (instagram.com/zinchenko_96)
Автор: Артур Родивилов

Захисник" Манчестер Сіті " Олександр Зінченко змінить клубну прописку. Українець погодив чотирирічний контракт з"Арсеналом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Захисник " Манчестер Сіті "і збірної України Олександр Зінченко погодив контракт з лондонським"Арсеналом".

Контракт українського футболіста з" Арсеналом " буде розрахований на 4 роки до літа 2026 року.

На цьому тижні Зінченко пройде медогляд для нового клубу, після чого про трансфер оголосять офіційно.

Відзначається, що" городяни " погодилися відпустити 25-річного футболіста. "Каноніри" заплатять за трансфер суму в розмірі 30 млн.фунтів стерлінгів. Таким чином, Зінченко не встановить новий трансферний рекорд, що належить Андрію Шевченку. Він перейшов з "Мілана" в "Челсі" в 2006 році за 30,8 млн фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, захисник англійського" Манчестер Сіті " Зінченко не втомлюється нагадувати всьому світу про агресію Росії по відношенню до України. Нова акція відбулася в 1/8 фіналу Кубка Англії.

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