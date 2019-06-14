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Зінченко наздогнав Ярмоленко за трансферною вартістю

Новини » Спорт    14.06.2019 - 15:16
Зінченко наздогнав Ярмоленко за трансферною вартістю
Фото: Зінченко в матчі збірної України проти Люксембургу (ffu.ua)

Тепер вони обидва є найдорожчими українськими футболістами

Футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко наздогнав Андрія Ярмоленка з "Вест Хема" за трансферною вартістю згідно з даними Transfermarkt, які розміщені на сайті порталу.

Орієнтовна ринкова вартість 22-річного Зінченко виросла на 5 млн євро і тепер становить 20 млн євро. Ціна на Ярмоленка не змінилася в порівнянні з попереднім оновленням трансферної вартості гравців АПЛ.

Тепер обидва гравці збірної України коштують по 20 млн євро, що означає, що вони стали найдорожчими українськими футболістами.

Нагадаємо, півзахисник німецького "Шальке" і збірної України Євген Коноплянка різко впав в ціні. Раніше вінгер коштував 10 млн євро, тепер же його ціна - 6,5 млн євро.

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Новини України Збірна УкраїниЯрмоленкостоимостьЗинченко
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