Зинченко с ассистом и ошибкой одержал победу в "Арсенале", "Эвертон" Миколенко начал подъем

Англия, Премьер-лига, 14-й тур

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" – 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Кунья, 86

"Ноттингем" – "Эвертон" – 0:1

Гол: Макнил, 67

"Канониры" шокировали "Вулвз" безумным дебютом. В стартовые 15 минут команда Микеля Артеты забила дважды. Сначала Сака из пределов штрафной завершил комбинацию с участием Жезуса и Томиясу. А потом Зинченко сыграл в стенку с Жезусом и выложил под удар Эдегору – 2:0.

"Арсенал" далее не раз мог делать счет разгромным. Однако лондонцы ограничились двумя забитыми мячами. Это едва не привело к проблемам на финише встречи. На последних минутах Семеду обворовал Зинченко на линии штрафной, а Кунья классно уложил в дальний. На большее гостей не хватило.

В Ноттингеме же судьбу противостояния решил один забитый мяч. Героем "ирисок" стал Макнил. На 67-й минуте одинокий вингер принял мяч на дальней штанге после прострела с правого фланга и мощным диагональным ударом принес 3 очка "Эвертону".

Миколенко традиционно вышел в старте мерсисайдцев и провел на поле все 90 минут. Благодаря победе "Эвертон" начал возвращение в середину турнирной таблицы после снятия 10-ти очков за финансовые нарушения. "Ириски" набрали 7 пунктов и от спасительной позиции отстают всего на два очка.