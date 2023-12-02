RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зинченко с ассистом и ошибкой одержал победу в "Арсенале", "Эвертон" Миколенко начал подъем

Фото: Объятия Габриэла Жезуса и Александра Зинченко (premierleague.com)
Автор: Антон Федорцив

Звезды сборной Украины Александр Зинченко и Виталий Миколенко помогли лондонскому "Арсеналу" и ливерпульскому "Эвертону" соответственно победить в 14-м туре чемпионата Англии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Англия, Премьер-лига, 14-й тур

"Арсенал" – "Вулверхэмптон" – 2:1

Голы: Сака, 6, Эдегор, 13 – Кунья, 86

"Ноттингем" – "Эвертон" – 0:1

Гол: Макнил, 67

 

 

"Канониры" шокировали "Вулвз" безумным дебютом. В стартовые 15 минут команда Микеля Артеты забила дважды. Сначала Сака из пределов штрафной завершил комбинацию с участием Жезуса и Томиясу. А потом Зинченко сыграл в стенку с Жезусом и выложил под удар Эдегору – 2:0.

"Арсенал" далее не раз мог делать счет разгромным. Однако лондонцы ограничились двумя забитыми мячами. Это едва не привело к проблемам на финише встречи. На последних минутах Семеду обворовал Зинченко на линии штрафной, а Кунья классно уложил в дальний. На большее гостей не хватило.

В Ноттингеме же судьбу противостояния решил один забитый мяч. Героем "ирисок" стал Макнил. На 67-й минуте одинокий вингер принял мяч на дальней штанге после прострела с правого фланга и мощным диагональным ударом принес 3 очка "Эвертону".

Миколенко традиционно вышел в старте мерсисайдцев и провел на поле все 90 минут. Благодаря победе "Эвертон" начал возвращение в середину турнирной таблицы после снятия 10-ти очков за финансовые нарушения. "Ириски" набрали 7 пунктов и от спасительной позиции отстают всего на два очка.

К слову, украинцы Малиновский и Коваленко провели результативный матч в чемпионате Италии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналЭвертонЧемпионат Англии