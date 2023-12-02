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Коваленко ответил ассистом на гол Малиновского в чемпионате Италии: видео

Генуя, Суббота 02 декабря 2023 17:59
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Коваленко ответил ассистом на гол Малиновского в чемпионате Италии: видео Фото: Руслан Малиновский вернулся на голевой путь (twitter.com/SerieA)
Автор: Антон Федорцив

Кандидаты в сборную Украины Руслан Малиновский и Виктор Коваленко стали главными действующими лицами противостояния "Дженоа" и "Эмполи" в 14-м туре итальянской Серии А.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Серия А, 14-й тур

"Дженоа" – "Эмполи" – 1:1

Голы: Малиновский, 37 – Канчелльери, 67

На генуэзском стадионе "Луиджи Феррарис" первыми отличились хозяева. Малиновский под занавес первого тайма получил передачу Баделя перед полукругом штрафной и вторым касанием разрядил "пушку" в дальний угол. Этот мяч стал вторым подряд для украинца.

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Спасать "синих" со стартом второй половины вышел его соотечественник. И Коваленко действительно суждено было стать одним из джокеров "Эмполи". Именно он организовал гол с еще одним футболистом со скамейки запасных. На 67-й минуте Коваленко почти с правого угла штрафной подал на дальнюю штангу, куда влетел Канчелльери и головой переправил мяч в сетку.

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В конце концов, матч завершился боевой ничьей. Малиновский ушел с поля на 73-й минуте. Коваленко же отыграл весь второй тайм. Для последнего голевая передача стала третьим результативным действием подряд. Украинец ранее забил "Наполи" и "Сассуоло".

Ничья в Генуе пойдет на пользу соперникам обеих команд. "Дженоа" набрал 15 очков и остался на 15-й строчке. Зато у "Эмполи" теперь 11 пунктов и 17-я позиция. В следующем туре команда Малиновского встретится с "Монцой", а коллектив Коваленко будет противостоять "Лечче".

К слову, 15-летний Камарда из "Милана" установил новый рекорд чемпионата Италии.

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