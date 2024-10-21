Зимняя защита авто: как навосковать кузов машины своими руками

С наружной, лицевой стороны кузов машины защищает лакокрасочное покрытие – несколько слоев полимера шириной менее 0,15 мм. На новой машине эта тонкая пленка старательно выполняет поставленную задачу, но с годами начинается медленный, но непрерывный процесс разрушения ЛФП: микротрещины, сколы, царапины, глубокие потертости. Большую часть этих повреждений покрытие получает зимой, когда лак и краску шлифуют жесткий мерзлый снег, песок и обломки льда. Довершает черное дело соляной раствор: пробравшись через скол или трещину в лаке и краске прямо к металлу, соль дает старт коррозии.

Что дальше, всем понятно: машина теряет "заводской" лоск и всеобщую нарядность, потом на краске появляются рыжие пятнышки и потеки, за ними приходит вспученная краска и сквозные дыры в металле… Но остановить это разрушение можно еще на первичном этапе – закрыв все микротрещины на краске восковой полиролью.

Какие бывают полироли для кузова

Кроме защитного, так называемого "жесткого воска", о котором мы сегодня поговорим, есть еще несколько полиролей другого назначения. К примеру, глубокая полировка абразивными пастами и "жидкий воск", который используют на автомойках для упрощения сушки кузова, а не для его защиты. Есть еще такие виды защитного покрытия как "жидкое стекло" и "нанокерамика", которые более сложны в использовании и значительно дороже по цене.

Какие нанести восковой полироль на кузов

Для воска кузова на зиму понадобится два-три часа времени, собственно воск, губка или салфетка для его нанесения и мягкая ткань (байка, фланель) для растирания полироли. Машину нужно тщательно вымыть и высушить, температура воздуха должна быть не менее +5+10 С (или согласно инструкции на упаковке).

Относительно выбора препарата. Главное, чтобы он не содержал в составе абразива, а еще старайтесь найти не пастообразный, а более редкий – его легче наносить и растирать, когда температура воздуха осенняя. В первую очередь руководствуйтесь указаниями на упаковке, но обычно алгоритм таков:

Тампоном (губкой) нанесите воск на площадь около 30х30 см, распределяя его тонким слоем круговыми движениями. Начинать лучше с крыши;

Выдержите полироль несколько минут, чтобы она частично подсохла. Пусть она немного побелеет, но не давайте ей высыхать полностью;

Чистой мягкой тканью, лучше с ворсом, разотрите полироль до блеска по занимаемой поверхности. Ворс ткани будет забиваться полиролью, но не спешите пускать в дело новый, чистый участок ткани – нужно, чтобы препарат оставался не на ткани, впитываясь в нее, а на кузове.

Несколько замечаний по воскованию

Не торопитесь наносить полироль на слишком большую площадь, чтобы ускорить процесс. Растирать засохший полироль будет труднее, к тому же в некоторых случаях большая часть сухого препарата перейдет на салфетку вместо того, чтобы остаться на кузове;

Закончив работу, внимательно осмотрите лакокрасочное покрытие под острым углом. Почти наверняка где-нибудь останется матовый участок с нерастертым воском, то его нужно еще раз протереть чистой мягкой тканью;

Еще перед началом работы стоит проверить в малозаметном месте, как ведет ваш полироль на фонарях и фарах, на черном пластике отделки и на резиновых деталях. Чаще воск растирается так же, как и на краске кузова, без видимых следов. Однако иногда на черном пластике остаются белые полосы; их придется удалять той же мягкой салфеткой.

Кратко

Восковое покрытие является полезным средством защиты в любое время и от угроз более широкого диапазона, чем обещает нам зима. Об этом rbc.ua не раз рассказывало в материалах автомобильной рубрики. Но кратко можно сказать, что благодаря таким полиролям к лаку и краске не придираются загрязнения, ЛФП лучше противостоит воздействию химически активных веществ типа птичьего помета и кислотных дождей… И, наконец, воск придает краске выразительный и устойчивый блеск.