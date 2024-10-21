Зимняя защита авто: как навосковать кузов машины своими руками

После каждой зимы наши автомобили становятся на год старше и еще на шаг дальше первичной эстетической привлекательности. Есть проверенное средство задержать старение кузова, по крайней мере, его лакокрасочное покрытие. При этом нанести эту защиту можно держатели руками.
О том, как своими силами нанести на кузов защитное покрытие, читайте в материале РБК-Украина .
При подготовке статьи были использованы материалы Motor и Autobild .
С наружной, лицевой стороны кузов машины защищает лакокрасочное покрытие – несколько слоев полимера шириной менее 0,15 мм. На новой машине эта тонкая пленка старательно выполняет поставленную задачу, но с годами начинается медленный, но непрерывный процесс разрушения ЛФП: микротрещины, сколы, царапины, глубокие потертости. Большую часть этих повреждений покрытие получает зимой, когда лак и краску шлифуют жесткий мерзлый снег, песок и обломки льда. Довершает черное дело соляной раствор: пробравшись через скол или трещину в лаке и краске прямо к металлу, соль дает старт коррозии.
Что дальше, всем понятно: машина теряет "заводской" лоск и всеобщую нарядность, потом на краске появляются рыжие пятнышки и потеки, за ними приходит вспученная краска и сквозные дыры в металле… Но остановить это разрушение можно еще на первичном этапе – закрыв все микротрещины на краске восковой полиролью.
Кроме защитного, так называемого "жесткого воска", о котором мы сегодня поговорим, есть еще несколько полиролей другого назначения. К примеру, глубокая полировка абразивными пастами и "жидкий воск", который используют на автомойках для упрощения сушки кузова, а не для его защиты. Есть еще такие виды защитного покрытия как "жидкое стекло" и "нанокерамика", которые более сложны в использовании и значительно дороже по цене.
Для воска кузова на зиму понадобится два-три часа времени, собственно воск, губка или салфетка для его нанесения и мягкая ткань (байка, фланель) для растирания полироли. Машину нужно тщательно вымыть и высушить, температура воздуха должна быть не менее +5+10 С (или согласно инструкции на упаковке).
Относительно выбора препарата. Главное, чтобы он не содержал в составе абразива, а еще старайтесь найти не пастообразный, а более редкий – его легче наносить и растирать, когда температура воздуха осенняя. В первую очередь руководствуйтесь указаниями на упаковке, но обычно алгоритм таков:
Восковое покрытие является полезным средством защиты в любое время и от угроз более широкого диапазона, чем обещает нам зима. Об этом rbc.ua не раз рассказывало в материалах автомобильной рубрики. Но кратко можно сказать, что благодаря таким полиролям к лаку и краске не придираются загрязнения, ЛФП лучше противостоит воздействию химически активных веществ типа птичьего помета и кислотных дождей… И, наконец, воск придает краске выразительный и устойчивый блеск.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывала, как выбрать шиномонтаж для сезонного переобувки автомобиля.