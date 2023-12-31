Зимний спорт: как не навредить здоровью

Зима - это не повод отказываться от спорта. Наоборот, зимние активности имеют ряд преимуществ перед аналогичными в теплое время года.

В частности, при двух одинаковых нагрузках сердце зимой работает менее интенсивно, а некоторые исследования показывают, что тренировки в холодные дни помогают сжигать больше калорий. К тому же зимний спорт полезен для психического здоровья, ведь помогает получать больше солнечных лучей, а это - хорошая профилактика сезонного аффективного расстройства.

Предостережения для зимних занятий спортом

Конечно, существуют и определенные риски, связанные с занятиями спортом зимой.

Во-первых, существует риск переохлаждения. Чтобы избежать этого, важно тщательно подбирать одежду. Она должна быть многослойной и отводить влагу. От хлопка лучше отказаться, так как он будет впитывать пот и вы быстрее замерзнете. Базовая комбинация может быть такая:

Первый слой - тонкая одежда из синтетических тканей, которые отводят пот от тела.

Второй - флис или шерсть для сохранения тепла.

Третий, верхний слой - легкий, он должен "дышать" и одновременно - не пропускать воду и ветер.

Не забывайте о таком же правиле для головы, рук и ног. Носите перчатки с шерстяной или флисовой подкладкой, или надевайте тонкую пару из влагоотталкивающего материала под пару плотных перчаток. Кроме того, носите плотные носки и шерстяную шапку, а глаза защищайте темными очками, рот и нос прикрывайте тонким шарфом или маской. Не забывайте также об обуви, которая имеет хорошее сцепление с поверхностью и поможет избежать скольжения и падений.

Если вы вдруг чувствуете сильную дрожь, усталость, теряете координацию или имеете нарушения речи, если кожа на определенных участках стала белой или онемела - немедленно обратитесь за неотложной медицинской помощью.

Прежде чем идти на пробежку или прогулку, проверьте, чтобы ваш мобильный телефон был заряжен, а ваши близкие знали, куда вы идете. Это может помочь вам в экстренных ситуациях.

Во-вторых, важно не забывать о разминке перед тренировкой. Она помогает разогреть мышцы и уменьшить риск травм. Общее время разминки перед тренировкой в холодное время года должно составлять не менее 15-20 минут. Для разогрева выбирайте динамическую растяжку - комплекс упражнений, которые выполняются с привлечением суставов в полном диапазоне движения.

В-третьих, важно потреблять достаточное количество воды и пищи. Через дыхание и пот тело теряет много жидкости, поэтому важно следить за ее потреблением. Для регидратации лучше использовать теплую жидкость: чай, воду с лимоном, даже бульон! Пейте воду до, во время и после тренировки и будьте внимательны к ощущению жажды. Если забываете пить - настройте напоминание об этом на телефоне.