Зимние праздники стартуют раньше. Церковный календарь на декабрь 2024

С прошлого года Украина перешла на новый церковный календарь, поэтому цикл зимних праздников открывается уже в начале декабря. День святого Николая, Рождество и другие непереходные даты сместились почти на две недели.
РБК-Украина в материале ниже собрало перечень всех праздников декабря по календарю ПЦУ.
Содержание:
С 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины пользуется новоюлианским календарем вместо юлианского.
По правилам этой системы летоисчисления, даты всех праздников с "неподвижной" датой, кроме Пасхи и связанных с ней, сместились на 13 дней раньше.
Таким образом, уже второй год подряд верующие ПЦУ чтят память святых и отмечают почти все важные даты по новому стилю и одновременно с католиками.
День святого Николая
Традиционно зимние праздники начинаются с Николая Чудотворца. В этот день церковь вспоминает христианского святого, известного своими благотворительными поступками и помощью нуждающимся. Дети находят под подушками подарки от Николая, а в городах зажигаются огоньки на новогодних елках.
По новому календарю ПЦУ дата праздника Николая Чудотворца приходится на 6 декабря (вместо 19 декабря). Кстати, главная елка Киева на Софийской площади засияет именно 6 декабря, как и в прошлом году.
Рождество Христово
Многолетние дискуссии о "правильной" дате Рождества в Украине завершились после перехода Православной церкви на новоюлианское летоисчисление.
Рождественский вечер или Сочельник отмечают 24 декабря с вечерней литургией в церквях и праздничным столом с 12 постными блюдами. Рождество Господа Бога и спасителя Иисуса Христа – 25 декабря.
Следует отметить, что праздник Рождества Христова установлен на 25 декабря и на государственном уровне. С 2023 года "старая" дата 7 января не является государственным праздником.
Святки и Щедрый вечер
С 25 декабря по 5 января пройдут святки. Это 12 дней рождественского цикла, когда церковь чтит память ряда святых и выдающихся событий (Марии, Стефана, Мелании, Василия, Крещение – крещение Сына Господня в Иордане), а по народным традициям принято колядовать, щедровать, устраивать вертепы и гадать.
Один из таких праздников – день преподобной Мелании (Маланки или Щедрый вечер). Приходится на 31 декабря (ранее 13 января) – в канун Нового года.
1 декабря – святого пророка Наума;
2 декабря – святого пророка Аввакума;
3 декабря – святого пророка Софонии;
4 декабря – святой великомученицы Варвары: святого преподобного Дамаскина;
5 декабря – святого преподобного Саввы Освященного;
6 декабря – святого Николая, архиепископа Мир Ликийских;
7 декабря – святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского;
8 декабря – святого преподобного Патапия;
9 декабря – святой Анны, непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
10 декабря – святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
11 декабря – святого преподобного Даниила Столпника;
12 декабря – святого святителя Спиридона, епископа Тримитийского;
13 декабря – святых мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия, Мардария, Ореста;
14 декабря – святых мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
15 декабря – святого священномученика Елевтерия; святого преподобного Павла;
16 декабря – святого пророка Аггея;
17 декабря – святых Праотцев; святого пророка Даниила; святых Анании, Азарии и Мисаила;
18 декабря – святого мученика Севастиана и жены его;
19 декабря – святого мученика Бонифатия;
20 декабря – предпраздник Рождества, святого священномученика Игнатия Богоносца;
21 декабря – святой мученицы Юлианы;
22 декабря – святой великомученицы Анастасии;
23 декабря – святых 10 мучеников Критских;
24 декабря – Сочельник; святых Отцов; святого преподобномученика Евгения;
25 декабря – Рождество Христово;
26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы и святого Иосифа Обручника;
27 декабря – святого апостола первомученика и архидиакона Стефана;
28 декабря – святых 2000 мучеников сожженных в Никодимии;
29 декабря – святых детей, убитых в Вифлееме; святого преподобного Маркелла;
30 декабря – святой мученицы Анисии; святого преподобного Зотика пресвитера;
31 декабря – святой преподобной Мелании; отдание Рождества Христова.
Напомним, в Украине все выходные на праздники отменены из-за военного положения, которое продлили по меньшей мере до 7 февраля 2025 года.
При подготовке материала использовались: календарь Православной церкви Украины, информация из Википедии, ст.73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.