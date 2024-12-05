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"Зимняя єПідтримка": "Укрпочта" обновляет ассортимент товаров для украинцев

Украина, Четверг 05 декабря 2024 16:26
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"Зимняя єПідтримка": "Укрпочта" обновляет ассортимент товаров для украинцев Фото: Укрпочта адаптирует ассортимент для участников программы (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Вчера "Укрпочта" присоединилась к правительственной программе "Зимняя єПідтримка". Эта инициатива позволяет украинцам, в том числе тем, кто проживает в селах, получить дополнительную поддержку в условиях зимних трудностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смилянского.

"Укрпочта" решила обновить ассортимент товаров в своих отделениях, чтобы лучше соответствовать запросам украинцев, которые воспользовались программой.

Это решение позволит пенсионерам и людям с инвалидностью 1-й и 2-й группы, которые получают выплаты, потратить средства на коммунальные услуги, лекарства, продукты питания украинского производства, бытовую химию и печатные издания.

"Зимняя єПідтримка": что изменилось

"Укрпочта" не выдает тысячу гривен наличными, вместо этого предлагает клиентам возможность использовать эти средства для покупок в своих отделениях. Программа действует по всей стране и охватывает более 2 миллионов человек, которые могут воспользоваться помощью для приобретения товаров первой необходимости.

Ассортимент товаров по всей Украине

"Например, те, кто переживает стресс возле боевых территорий на Востоке и живет в условиях уничтоженной инфраструктуры (то есть коммунальные платежи не актуальны), чаще покупали сладости - так они преодолевают стресс - и другие продукты питания на зиму. Кто-то ждет внуков на праздники и уже заранее подготовился со сладкими подарками.", - обозначил Смелянский.

В то же время в центральной части Украины наблюдается другая картина: клиенты признаются, что хотят больше товаров для диабетиков, таких как гречка, макароны и специальные лекарства. Поэтому "Укрпочта" учитывает эти потребности и готовится дополнить ассортимент.

Люди в селах, которые оформили выплату через "Дію" и имеют средства на виртуальной карте, но в селе отсутствуют магазины, участвующие в программе "Национальный кэшбек", могут столкнуться с трудностями. Для таких граждан "Укрпочта" организует специальные решения, которые будут объявлены в ближайшее время.

Напомним,что с 4 декабря в Украине стартует программа "Зимняя єПідтримка", направленная на помощь пенсионерам старше 60 лет и людям с инвалидностью. Выплаты будут автоматически доставляться через Укрпочту.

Кроме того, "Укрпочта" выплатит по 1 тысяче гривен так называемой "зимней поддержки" для 2 млн украинцев. Это касается тех, кто получает пенсии и социальные выплаты на почте.

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