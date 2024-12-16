"Зимняя єПідтримка". Какие лекарства можно купить по программе

По словам Ляшко, тысячу "Зимней єПідтримки" можно потратить на покупку лекарственных средств национального производителя. Это могут быть препараты, которых нет в программе "Доступные лекарства".

"Также за эти средства можно будет сделать доплату за препараты программы "Доступные лекарства", - отметил Ляшко.

К тому же, можно будет сделать несколько отдельных доплат за препараты "Доступных лекарств".

Отметим, что в рамках программы "Зимняя єПідтримка" можно оплатить коммунальные, медицинские, образовательные, транспортные или страховые услуги. Кроме того, за 1000 гривен можно приобрести лекарства, книги или оплатить услуги мобильной связи.

Доступные лекарства

В 2025 году, программу "Доступные лекарства", в рамках которой украинцы могут получить бесплатные или частично оплаченные лекарства против самых распространенных хронических болезней, расширят.

Всего в программу "Доступные лекарства" войдет более 30 новых действующих веществ. В частности комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых, ревматологических, неврологических и глазных заболеваний. А также эндокринологических болезней, таких как гипотиреоз и мигрень. Кроме этих средств, доступными станут препараты для детей и лекарства в виде капель и мазей.