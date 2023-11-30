Зимняя помощь Украине: у Байдена назвали три приоритета

Кирби напомнил, что прошлой зимой российские оккупанты пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины. И сейчас ожидается, что враг применит такую тактику и этой зимой. Об этом свидетельствуют атаки дронов и ракетные удары, которые проводили россияне в течение последних дней.

По словам координатора, президент США Джо Байден и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом, как это было в прошлом году.

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", - отметил Кирби.

Он уточнил, что США вместе с партнерами предоставили Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger и другие средства ПВО.

"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", - рассказал Кирби.

По его словам, нашей стране предоставили защитное оборудование, в том числе специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.

"И в-третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии", - добавил он.

Удары по энергетике

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты начали массированные обстрелы Украины. Их целями были объекты критической инфраструктуры.

Значительная часть украинских энергообъектов была повреждена из-за таких вражеских атак. В результате по всей Украине начались проблемы с электроснабжением.

В стране ввели ежедневные графики отключений света.

Ранее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщало о том, что энергообъекты в Украине получили три уровня защиты.