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Зимняя помощь Украине: у Байдена назвали три приоритета

Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сосредоточились на трех главных направлениях в вопросе помощи Украине для того, чтобы она смогла пройти зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора Совета национальной безопасности США Джона Кирби на брифинге.

Кирби напомнил, что прошлой зимой российские оккупанты пытались уничтожить объекты критической инфраструктуры Украины. И сейчас ожидается, что враг применит такую тактику и этой зимой. Об этом свидетельствуют атаки дронов и ракетные удары, которые проводили россияне в течение последних дней. 

По словам координатора, президент США Джо Байден и советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан поручили правительству определить усилия по помощи Украине для прохождения зимы приоритетом, как это было в прошлом году. 

"Поэтому мы сосредоточились на продвижении трех ключевых направлений. Во-первых, мы усиливаем возможности украинской противовоздушной обороны, чтобы они могли сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру", - отметил Кирби.

Он уточнил, что США вместе с партнерами предоставили Украине зенитные ракетные комплексы Patriot, Hawk и Avenger и другие средства ПВО. 

"Во-вторых, мы помогаем Украине укрепить ее энергетическую инфраструктуру", - рассказал Кирби. 

По его словам, нашей стране предоставили защитное оборудование, в том числе специальные сетки, арматура и барьеры HESCO для защиты важных объектов.

"И в-третьих, мы передаем Украине резервное оборудование и материалы, в том числе высоковольтные автотрансформаторы, промышленные топливные генераторы и мобильное автономное оборудование, чтобы повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии", - добавил он. 

Удары по энергетике

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты начали массированные обстрелы Украины. Их целями были объекты критической инфраструктуры. 

Значительная часть украинских энергообъектов была повреждена из-за таких вражеских атак. В результате по всей Украине начались проблемы с электроснабжением. 

В стране ввели ежедневные графики отключений света. 

Ранее Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины сообщало о том, что энергообъекты в Украине получили три уровня защиты

 

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