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Зимова Олімпіада 2022: збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті

Автор: Андрій Вирва

На Олімпійських іграх відбулася жіноча естафета на 3000 метрів у шорт-треці.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У фінальному забігу взяло участь чотири команди: Південна Корея, Китай, Нідерланди та Канада.

Переможницями стали головні фаворитки змагань – збірна Нідерландів. Крім перемоги нідерландки встановили олімпійський рекорд. Срібну медаль виборола команда Кореї, а "бронзу" здобули китаянки.

Результати жіночої естафети:

"золото" – Нідерланди – 4:03,409

"срібло" – Південна Корея – 4:03,627

"бронза" – Китай – 4:03,863

Нагадаємо, що французький біатлоніст Кантен Фійон-Майє переміг в гонці переслідування.

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