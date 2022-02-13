Зимова Олімпіада 2022: збірна Нідерландів з шорт-треку перемогла в жіночій естафеті

На Олімпійських іграх відбулася жіноча естафета на 3000 метрів у шорт-треці.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У фінальному забігу взяло участь чотири команди: Південна Корея, Китай, Нідерланди та Канада.
Переможницями стали головні фаворитки змагань – збірна Нідерландів. Крім перемоги нідерландки встановили олімпійський рекорд. Срібну медаль виборола команда Кореї, а "бронзу" здобули китаянки.
Результати жіночої естафети:
"золото" – Нідерланди – 4:03,409
"срібло" – Південна Корея – 4:03,627
"бронза" – Китай – 4:03,863
Нагадаємо, що французький біатлоніст Кантен Фійон-Майє переміг в гонці переслідування.