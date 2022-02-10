Зимові Олімпійські ігри-2022: коли і хто з українців змагається 11 лютого

На старт вийдуть 12 представників України. Вони змагатимуться у гірськолижному спорті, лижних гонках, біатлоні, стрибках з трампліна, шорт-треку та скелетоні.

У прямому ефірі виступи українців можна переглянути на платформі "Суспільне Спорт". Частину змагань покаже телеканал UA: Перший. Початок трансляції о 06:01 за київським часом.

О 05:00 стартують змагання в гірськолижному спорті. У супергіганті серед жінок змагатиметься Анастасія Шепіленко.

Чоловіки о 09:00 зійдуться в лижних перегонах. Честь України на дистанції 15 км класичним стилем відстоюватимуть Руслан Перехода та Олексій Красовський.

Біатлоністки змагатимуться у спринті. У гонці на 7,5 км вийде тріо українок. До Ірини Петренко та Юлії Джими, які вже брали участь в індивідуальній гонці, приєднається Анастасія Меркушина. Старт об 11:00.

У бобслеї жінки матимуть два офіційні тренування. Перше для Лідії Гунько та компанії розпочнеться об 11:10, а друге – відразу після завершення попереднього.

Стрибуни з трампліна Антон Корчук, Віталій Калініченко, Євген Марусяк спробують підкорити великий трамплін. Пробний кваліфікаційний етап розпочнеться об 11:45, заліковий – о 13:00.

Третій забіг у шорт-треку серед чоловіків призначений на 13:18. Від України на дистанції 500 м змагатиметься Олег Гандей.

Нарешті скелетоніст Владислав Гераскевич вийде на 3-й і 4-й етапи змагань. Їхній початок – о 14:20 і 15:55 відповідно.