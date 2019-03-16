У Зімбабве через тропічний шторм загинули понад 20 осіб

Влада очікує збільшення кількості загиблих

Министерство информации Зимбабве сообщило, что в юго-восточной части страны из-за бушующего тропического шторма Идай погибло по меньшей мере 24 человека, а также 40 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Член парламента в восточном районе Чиманимани Джошуа Сакко сообщил, что после шторма остался ощутимый след разрушения, который сравним с циклоном Элин в 2000 году, когда было опустошена южная часть Зимбабве.

Также он добавил, что ожидается увеличение число погибших, так как власти продолжают оценивать последствия шторма.

Зимбабвийские метеорологические службы ожидают, что дожди будут продолжаться все выходные.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Африке из-за тропического циклона погибли более 140 человек. В Мозамбике жертвами тропического циклона, который длится там с начала недели, стали по меньшей мере 66 жителей, кроме того почти 17 тысяч человек пострадали или были эвакуированы.