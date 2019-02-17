У Зімбабве в результаті затоплення шахти загинули 22 гірника

Під час події під землею було близько 70 шахтарів

В Зимбабве в результате затопления нелегальной шахты погибли по меньшей мере 22 золотодобытчика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Затопление золотого рудника к западу от столицы Хараре вследствие проливных дождей произошло во вторник, 12 февраля.

Во время происшествия под землей находилось около 70 горняков, поэтому точное количество погибших станет известно, когда откачают воду из тоннелей.

Спасателям удалось поднять на поверхность тела 22 погибших только 16 февраля.

Восемь человек удалось спасти.

Напомним, в Зимбабве в регионе Южный Матабелеленд 16 ноября в результате взрыва автобуса погибли 42 человека. По неподтвержденным данным, один из пассажиров автобуса имел при себе газ или бензин. Емкость с веществом разбилась в багажнике автобуса, в результате чего и произошел взрыв.