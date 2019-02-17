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У Зімбабве в результаті затоплення шахти загинули 22 гірника

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 06:35
У Зімбабве в результаті затоплення шахти загинули 22 гірника
Фото: рудник у Зімбабве (з відкритих джерел)

Під час події під землею було близько 70 шахтарів

У Зімбабве в результаті затоплення нелегальної шахти загинули щонайменше 22 золотошукача. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Затоплення золотого рудника на захід від столиці Хараре внаслідок злив сталася у вівторок, 12 лютого.

Під час затоплення під землею перебувало близько 70 гірників, тому точна кількість загиблих стане відома, коли відкачають воду з тунелів.

Рятувальникам вдалося підняти на поверхню тіла 22 загиблих тільки 16 лютого.

Вісім осіб вдалося врятувати.

Нагадаємо, у Зімбабве в регіоні Південний Матабелеленд 16 листопада в результаті вибуху автобуса загинули 42 людини. За непідтвердженими даними, один із пасажирів автобуса мав при собі газ або бензин. Посудина з речовиною розбилася в багажнику автобуса, в результаті чого і стався вибух.

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