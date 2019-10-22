У Зімбабве понад півсотні слонів загинули від голоду

Щонайменше 55 слонів загинули від голоду за останні два місяці через посуху в національному парку Гванге (Зімбабве). Про це передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що деяких із загиблих слонів виявили за 50 метрів від водопою. Це дозволяє припустити, що тварини йшли в пошуках води, однак померли безпосередньо перед тим, як дісталися до джерел.

Проблема полягає не тільки у посусі, але і у великій кількості слонів. Через переповненість парку тварини стали виходити за межі заповідника у пошуках їжі. Згодом через голод цього року слони вбили 22 жителів місцевих сіл, полюючи на їжу.

Крім тварин посуха загрожує також населенню Зімбабве. На сьогодні третина жителів потребує продовольчої допомоги у зв'язку з тривалою економічною кризою.

Нагадаємо, нещодавно на мілководді біля берегів Англії загинув величезний кашалот. Ссавець довжиною 43 футів (13 м) намагалося боротися з обставинами, відійти від узбережжя Нортумберленда, але його викинуло на берег.

Кашалоти живляться крупними кальмарами, які зазвичай не зустрічаються в Північному морі. Саме тому, якщо вони туди потрапляють, то майже завжди погано харчуються, хворіють і мають малі шанси на виживання.