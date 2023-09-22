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Зима не помешает контрнаступлению Украины, - Тарнавский

Фото: зима не замедлит контрнаступление ВСУ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Зима не помешает украинскому контрнаступлению, ведь большинство боевых продвижений сейчас проходят в пешем формате.

Об этом заявил бригадный генерал Александр Тарнавский, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Сильные дожди осенью и в начале зимы могут сделать землю мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, такой как танки, но Тарнавский говорит, что украинские силы движутся небольшими группами, преимущественно пешком.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в большинстве своем без транспортных средств, я не думаю, что погода сильно повлияет на контрнаступление", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, контрнаступление ВСУ активно продолжается последние несколько месяцев. Силам обороны удалось добиться успехов по всей длине фронта, особенно вблизи Бахмута и в Запорожской области.

Так, британская разведка отмечала, что увольнение Клищиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов поставки в Бахмут.

А сегодня аналитики ISW заявили, что бронетехника ВСУ прорвала главную линию обороны россиян вблизи Роботиного Запорожской области.

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