Зима без российского газа: хранилища Италии заполнены на 95%

"Достигнутый результат имеет важное значение для предстоящей зимы и было маловероятен совсем недавно, в июле, когда цель 90% сама по себе казалась довольно сложной задачей", - заявил генеральный директор Snam Стефано Веньер.

Италия была крупным импортером российского газа, но перешла на поставки из других стран, включая Алжир, заполнив свои резервуары для хранения и сократив потребление.

Газа в хранищилищах достаточно, чтобы обеспечить около 25-30% суточной потребности в январе месяце, говорится в заявлении Snam.

В Италии был необычно теплый октябрь, а это означает, что она использовала на 800 млн кубометров газа меньше, чем годом ранее, сказал Маттео Вилья, старший научный сотрудник итальянской аналитической компании ISPI.

"В ценах этого квартала это означает экономию в размере 910 миллионов евро", - сказал он.

Провал тактики Путина

Как отмечает New York Times, тактика президента России Владимира Путина по превращению энергии в оружие против стран, поддерживающих Украину, привела к поразительным изменениям в том, как Европа генерирует и сохраняет энергию. Страны объединяются, чтобы покупать, брать взаймы и строить дополнительные источники энергии, одновременно продвигая крупные программы сбережения, которые напоминают реакцию на нефтяной кризис 1970-х годов. Подземные хранилища по всему континенту полностью заполнены запасом газа.

Шаги, предпринятые европейскими странами, "замечательны и, скорее всего, изменят энергетический ландшафт", - сказала Симона Тальяпьетра, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel в Брюсселе. "Европе удастся полностью отделиться от России, что ранее считалось невозможным".

Европа приспособилась к резкому сокращению экспорта газа из России - сейчас Россия обеспечивает менее 10% природного газа в Европе по сравнению с 45% до войны против Украины.

Консультационная группа Rystad Energy подсчитала, что в Европе достаточно газа, чтобы пережить эту зиму, если только не станет очень холодно. При этом цены на природный газ упали до самого низкого уровня с июня.