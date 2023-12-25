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"Зима только началась". Синегубов призвал запасаться павербанками на случай блэкаута

Понедельник 25 декабря 2023 09:42
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"Зима только началась". Синегубов призвал запасаться павербанками на случай блэкаута Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Татьяна Степанова

Зима только началась, а у россиян есть такие точные ракеты как, например, "Калибр" и "Искандер". Поэтому украинцам необходимо запастись павербанками и другими необходимыми вещами на случай блэкаутов в результате массированных вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в интервью "Укринформ".

"Я считаю, что наши военные, энергетики, коммунальщики героически прошли прошлую зиму. И все равно мы учимся, совершенствуем наши защитные сооружения и методы борьбы с теми же Shahed", - сказал Синегубов.

Однако он подчеркнул, что нужно готовиться к самому худшему.

"Верить в лучшее, но готовиться. Враг учится так же. Да, сейчас он бьет дронами, может экономить ресурсы, возможно, С-300 уже не так просто выехать на огневые позиции", - добавил глава Харьковской ОВА.

В то же время он отметил, что у россиян есть "Калибры", "Искандеры" и другие типы достаточно точных ракет.

"Поэтому каждому из нас нужно подготовиться: условно говоря, иметь какие-то продовольственные запасы, павербанки, как оказалось, и резервную карточку мобильной связи. Зима только началась", - подчеркнул Синегубов.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

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