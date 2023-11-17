"Зима будет тяжелой". Зеленский ожидает повторных атак РФ, но не таких масштабных

Глава государства подчеркнул, что российские войска накапливают ракеты, готовясь к массовым ударам по энергетике Украины.

"Я думаю, что они накапливают [ракеты], но у них не намного больше ракет, чем раньше. Иначе бы уже начали бомбить", - сказал Зеленский.

Президент считает, что Украина лучше подготовлена к возможным российским атакам, чем в прошлом году. Тогда оккупанты пытались оставить украинцев без света и отопления. Но в этом году, по мнению Зеленского, атаки не будут такими масштабными.

"Я считаю, что мы лучше подготовлены к зиме, чем раньше. Но я не думаю, что Россия будет использовать меньше оружия. Зима будет тяжелой... С точки зрения противовоздушной обороны мы находимся в лучшем положении, чем в прошлую зиму", - добавил президент. .

Украина готовится к атакам

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света.

Известно, что украинские инженеры в преддверии зимы прошли обучение в Британии. Цель программы - защита энергетики в случае вероятных атак России.

При этом ГУР подтверждает, что Россия накапливает ракеты для повторения массированных ударов. Но, по мнению разведчиков, масштабы обстрелов будут меньше.

Издание Financial Times узнало, как Украина готовится к ударам по энергетике. Для этого не только усилили ПВО, но и обеспечили защиту непосредственно на местах.