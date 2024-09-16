Зима близко. Почему энергетика может зависеть от ударов Украины по РФ: обзор западных СМИ

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Следующая зима может стать самой тяжелой

Россия продолжает наносить удары по энергетическим мощностям Украины, в результате чего она в значительной степени зависит от трех действующих атомных электростанций и импорта электроэнергии из Европейского Союза. В связи с этим Украина может столкнуться с самой тяжелой зимой, пишет Associated Press и приводит слова премьера Дениса Шмыгаля.

Отметим, на прошлой неделе глава правительства назвал энергетическая устойчивость одним из самых больших вызовов на ближайшие месяцы.

"Мы успешно преодолели три отопительных сезона, но предстоящая зима может быть самой тяжелой", - отметил он.

По его словам, при поддержке европейских партнеров Украина работает над децентрализацией генерирующих мощностей, чтобы сделать энергосистему менее уязвимой для атак. По оценкам Greenpeace, децентрализованная солнечная генерация, которую сложнее повредить ракетами и дронами, может помочь быстрее восстановить мощности. Для этого потребуются инвестиции почти на 5 млрд долларов до 2030 года.

По данным ООН и Всемирного банка, Украина потеряла более половины генерации за первые 14 месяцев полномасштабной войны, и ситуация продолжает ухудшаться.

США вместе с партнерами активно работают над наращиванием возможностей ПВО Украины для защити энергосистемы, заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт на ежегодной 9-й энергетической конференции в Вашингтоне. Он надеется, что к зиме Украина сможет выйти на уровень генерации в 15 ГВт, но это на 3 ГВт меньше ожидаемого спроса.

Таким образом, по его словам, зима в любом случае будет тяжелой, с перебоями с электроэнергией. В той или иной степени все регионы будут уязвимы по разным причинам. Особое беспокойство вызывает Харьков, который пережил масштабное разрушение энергетических объектов.

После обстрелов маневровой генерации ухудшился прогноз Национального банка по дефициту электроэнергии. В частности, оценка в ІІІ квартале 2024 года ухудшилась с 6,5% до 10%, в IV квартале - с 7% до 12%, в I квартале 2025-го - с 7% до 13%. С учетом высоких рисков повторных атак сложно спрогнозировать, какой будет ситуация зимой. Но даже если осенью дефицит будет небольшим, в зимние месяцы он увеличится.

Как Россия угрожает безопасности украинских АЭС

Дальнейшие российские удары по энергосистеме могут спровоцировать чрезвычайную ситуацию на одной из трех АЭС, пишет Bloomberg.

Министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству заявил, что в Украине действуют тысячи электроподстанций. Но на карту поставлены десять важнейших узлов, связанных с АЭС. Их разрушение может погрузить страну во тьму и вызвать ЧС ядерного характера. По его словам, россияне осознанно приближают ядерные риски к европейским границам.

"Они точно знают, что делают. Неслучайно они атакуют подстанции, критически важные для ядерной безопасности", - подчеркнул он.

Подстанции регулируют передачу высокого напряжения в энергосистемах. Ядерная генерация нуждается в постоянном потоке электроэнергии для работы систем безопасности. Без него топливо внутри активной зоны реактора может перегреться, что грозит выбросом радиации.

Из-за рисков МАГАТЭ расширило мониторинговую миссию, включив в нее подстанции. Это необычный шаг, поскольку инспекторы МАГАТЭ обычно занимаются учетом ядерных материалов, а не надзором за национальными электросетями. По словам Галущенко, Украина ответила согласием.

Спустя два года после того, как МАГАТЭ начало круглосуточное присутствие на оккупированной россиянами Запорожской АЭС, комментарии министра показывают, как война заставляет организацию расширять свои полномочия, пишет Bloomberg.

Обеспокоенность усугубляется нехваткой систем противовоздушной обороны. Недавние удары привели к отключениям света на большей части Украины и прерыванию поставок электроэнергии на АЭС. Атака на подстанции 26 августа сопровождалась запуском более чем 230 беспилотников и ракет. "Проблема в том, сколько они запускают одновременно. Это вызов для защиты", - сказал министр.

Поскольку Украина не ведет прямых переговоров с РФ, она попросила третьи страны от ее имени вмешаться в ситуацию. "Мы связались со всеми партнерами", - отметил Галущенко, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди, который в августе приезжал в Киев.

По словам главы Минэнерго, многие в мире не осознают рисков. Последствия дальнейших российских атак могут быть ужасными, так как затронут не только Украину, но и создадут более масштабные проблемы для Европы.

Почему зимой энергетика будет зависеть от возможностей бить по РФ

Пока США раздумывают над снятием ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории, украинские АЭС подвергаются все большей опасности. В настоящее время Вашингтон, похоже не готов дать добро на ATACMS, хотя может снять ограничения на британские Storm Shadow (с американскими компонентами).

"Этого будет недостаточно", - цитирует Politico бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. И если это действительно результат последних переговоров, то представители Министерства энергетики среди тех, кто будет встревожен больше всех.

Они опасаются, что грядущая зима может оказаться переломным моментом в энергетической войне не в пользу Украины. Во многом потому, что россияне адаптируют тактику ударов, чтобы разрушить энергосистему. И поставки иранских баллистических ракет ближнего действия Fath-360 помогут им.

Украинская сторона ожидает, что Россия будет использовать их для ударов по логистическим и коммуникационным узлам в тылу передовых линий. Что в свою очередь высвободит российские ракеты большой дальности для концентрации атак по гражданским энергетическим объектам.

На прицеле могут оказаться ключевые подстанции, подающие электроэнергию на Ровенскую, Хмельницкую и Южноукраинскую АЭС. Если выбить эти подстанции, придется резко остановить реакторы, чтобы избежать ядерного инцидента. Есть вероятность, что именно этого россияне и будут добиваться.

На сегодня 55% украинской электроэнергии вырабатывается на трех АЭС. За весну и лето российские атаки уничтожили 9 ГВт генерации, что составляет половину пикового потребления зимой. При этом разрушены 80% тепловой генерации и треть гидроэнергетических мощностей.

В 2023 году Россия пыталась изолировать АЭС, сосредоточившись на ухудшении передачи энергии. Удары были нацелены на распределительные сети, но энергосистема выстояла благодаря изобретательности, быстрым ремонтам и перенаправлению потоков.

Однако стоит парализовать атомные станции, и игра для Украины в энергетической войне будет окончена. Что снизит ее боеспособность, разрушит экономику и ослабит позиции, если мирные переговоры когда-либо начнутся, отмечает Politico.

По словам официальных лиц, страх перед этим событием стал одним из факторов, который побудил администрацию Байдена пересмотреть ограничения по ATACMS и Storm Shadow. Вашингтон насторожился после ударов по основным подстанциям, которые подают электричество на АЭС.

Если Украине не дадут возможность бить вглубь России, "шансы пережить зиму не так велики", считает эксперт Михаил Гончар. Бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий согласен с этой оценкой. По его мнению, зимой окажутся критическими три фактора: погода, российские удары и способность Украины наносить удары по аэродромам РФ.

Со своей стороны, в Украине надеются, что перспектива краха энергетической системы в конечном итоге перевесит страхи Вашингтона перед эскалацией. Ранее Владимир Путин заявил, что "зеленый свет" на использование западных дальнобойных ракет "существенно изменит" характер войны и будет означать "прямое вмешательство стран НАТО". Замминистра обороны РФ Александр Фомин пригрозил, что "опасная игра Запада" может привести к прямому столкновению между ядерными державами.

Украинские чиновники называют ядерные угрозы пустыми, так как они ни к чему не привели после ударов западным оружием по целям в приграничных районах России, в оккупированном Крыму и на Донбассе. Между тем на Западе говорят, что у них нет иного выбора, кроме как воспринимать угрозы всерьез.

Директор ЦРУ Уильям Бернс объяснил: "Путин - задира. Он продолжит бряцать оружием... Мы не можем позволить себе поддаваться этому запугиванию". Но подчеркнул, что его управление реально опасается, что Россия может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия.

И хотя Байден и британский премьер Кир Стармер отмахнулись от угроз Путина, Белый дом все еще на распутье между страхом ответа Москвы на удары по российским аэродромам, срывом проектов по началу мирных переговоров и тревогой из-за того, как будет разиваться военная ситуация в Украине.

При подготовке текста использовались публикации Associated Press, Bloomberg и Politico.