Зидан стал фаворитом на должность тренера МЮ в случае отставки тен Хага: кто в конкурентах

Кресло под нидерландским специалистом изрядно пошатнулось на фоне неудачных результатов манкунианцев. В воскресенье "Юнайтед" проиграл дерби "Манчестер Сити" (0:3) в английской Премьер-лиге, а накануне с тем же счетом уступил "Ньюкаслу" в Кубке лиги.

Как следствие, резко упал коэффициент на то, что следующей тренерской отставкой в АПЛ будет увольнение тен Хага. Если в августе на такое развитие событий можно было заложиться с кэфом 66,00, то сейчас – с довольно скромным баллом 1,25. Похоже, отставка нидерландца произойдет уже в случае неудачи против "Фулхэма" 4 ноября.

В то же время новую актуальность приобрели коэффициенты на следующего тренера МЮ. Фаворитом букмекеров стал бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан. Заложиться на появление француза на "Олд Траффорд" можно с кэфом 4,00. Впрочем, обладатель "Золотого мяча-1998" не будет единственным претендентом на должность.

Заочную конкуренцию Зидану готов навязать ряд специалистов. К примеру, коэффициент на назначение наставника сборной Германии Юлиана Нагельсманна составил 5,00. Поклонники футбольной философии Грэма Поттера изучат вариант со ставкой на своего любимца с кэфом 7,50. Тем временем на титулованного итальянца Антонио Конте можно поставить с баллом 16,00.

Календарь грядущих поединков МЮ во всех турнирах: