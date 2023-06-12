Из освобожденных сел Донецкой области эвакуировали 11 человек, - ОВА

"Из Благодатного на 18:00 эвакуировали трех человек, из Строжевого - семерых, один человек не может самостоятельно передвигаться, из Нескучного эвакуировали одну женщину с инвалидностью", - рассказал Кириленко.

По его словам, в настоящее время в освобожденных селах продолжается процесс "зачистки".

"Сейчас идет процесс очистки территории, в том числе и от оставшихся там российских военных. Есть пленные. Затем будет разминирование территории, в первую очередь проходных путей, а затем стабилизационные мероприятия, такие как происходили в Святогорской и Лиманской общинах в октябре прошлого года" , - сообщил глава области.

Также Кириленко добавил, что в результате боевых действий в этих селах разрушены 75% жилых домов.

ВСУ освободили семь населенных пунктов

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Ранее Сухопутные войска ВСУ официально подтвердили освобождение населенного пункта Благодатное от российских оккупантов.

По словам спикера Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, операция по деоккупации населенных пунктов была успешной во взаимодействии с другими подразделениями.

Позже Седьмой отдельный батальон АРЕЙ УДА сообщил об освобождении соседнего населенного пункта Нескучное.