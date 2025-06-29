С праздником Петра и Павла: красивые поздравления и открытки для родных и близких

29 июня православные верующие отмечают праздник Петра и Павла, который заканчивает Петров пост. В этот торжественный день поздравить всех знакомых и родственников с праздником помогут красивые поздравления и открытки.

Поздравления с днем Петра и Павла

С праздником славных апостолов Петра и Павла! Пусть ваша жизнь будет наполнена светом веры, добром и любовью. Пусть Господь ведет вас дорогой правды и надежды. Желаю душевного спокойствия и ежедневного вдохновения. Пусть в сердце всегда царит мир!

В день апостолов Петра и Павла искренне желаю вам силы духа и ясности мыслей. Пусть пример их жизни вдохновляет вас на праведные поступки. Пусть вера будет вашим щитом, а добрые дела - вашим путем. Божьего покровительства на каждый день!

Примите сердечные поздравления с праздником святых Петра и Павла! Пусть Господь дарует вам мир, силу и терпение. Желаю, чтобы на вашем пути не было препятствий, а в душе царила гармония. Крепкого здоровья вам и вашим близким.

Поздравляю с праздником апостолов, которые стали символами силы и мудрости. Пусть вера Петра и решительность Павла ведут вас во всех делах. Пусть в каждом дне будет место для добра, любви и милосердия. Желаю вам радости, тепла и Божьей милости.

Открытка с Днем Петра и Павла (изображение: Lux.fm)

По случаю праздника Петра и Павла желаю вам быть сильными в вере и спокойными в сердце. Пусть в вашей душе всегда царит свет, а путь ведет к добру. Желаю вам щедрых благословений и искренних людей рядом. Пусть святые оберегают вас!

Поздравляем с великим праздником, посвященным апостолам Петру и Павлу! Пусть они станут для вас примером стойкости, веры и духовной силы. Пусть в ваших семьях царят любовь, понимание и согласие. Желаем светлого будущего, согретого добром и Божьей любовью. Пусть этот праздник подарит мир и благодать каждому сердцу!

В этот особый день желаю вам духовного подъема, любви к ближнему и искренней молитвы. Пусть в вашем доме всегда будет мир и тепло. Пусть пример апостолов вдохновляет вас на добрые дела. С праздником вас и ваших близких!

Поздравляю с днем Петра и Павла - днем мужества духа и истинной веры. Желаю, чтобы в вашей жизни всегда находилось место для света, любви и добра. Пусть Господь хранит каждый ваш шаг. Счастья вам и крепкого здоровья!

Открытка-поздравление с Днем Петра и Павла (изображение: Lux.fm)

С праздником вас, с днем апостолов Петра и Павла! Пусть они вдохновляют вас на смелые поступки и искреннюю веру. Пусть в сердце всегда будет радость, а в жизни - надежда. Божьей защиты и поддержки ежедневно!

В этот светлый праздник желаю вам вдохновения и веры в лучшее. Пусть апостолы станут путеводной звездой в сложные времена. Желаю силы преодолевать невзгоды, любви к ближним и крепкой семьи рядом. Пусть Господь благословляет каждый ваш день!

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З Петром і Павлом

Я вас вітаю!

Щастя і великої любові

У житті вам бажаю!

***

З Петровим днем вітаю,

Добра щиро бажаю,

Многая літа і сильного роду,

Забудьте про негоду.

Поздравления с Днем Петра и Павла (изображение: Pinterest)

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Свято Петра й Павла прийшло,

Щастя всім нам принесло.

Хай за все Бог віддячить,

І усі гріхи пробачить!

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Хай свято Петра й Павла,

Наповнить наші серця

Любов'ю до ближнього свого,

Щирою вірою у творця!

Миру у наші домівки,

Спокою в душі людські,

Здоров'я міцного -

Як в ліщини-горішки,

Щоб задуми збулись усі!

Открытка с праздником Петра и Павла (изображение: Pinterest)

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День Петра й Павла -

Свято світла і добра!

Від душі бажаю

миру і тепла.

***

У День апостолів Петра і Павла

Вам хочу, друзі, побажать:

Нехай в душі великій вашій

Зростає Божа благодать.

Нехай апостоли святі

Своє заступництво дають,

І від усяких негараздів

Укриють вас і збережуть.

Открытка-поздравление с праздником Петра и Павла (изображение: Pinterest)