Журжий объявил об основании Украинской фондовой биржи Inzhur

Как отмечает предприниматель, несмотря на то, что в Украине уже десятки лет существуют разные биржи, ни одна из них не смогла стать инструментом реализации потенциала украинского фондового рынка.

"Ни одна не смогла стать площадкой, где украинские компании могли бы привлечь капитал через размещение собственных ценных бумаг, а инвесторы могли бы безопасно инвестировать с целью получения прибыли. Сейчас более 90% торговли на существующих биржах - это ОВГЗ, которые в этом контексте не имеет смысла принимать во внимание, потому что это просто замещение долга государством, не создающее прибавочную стоимость", - рассказывает Андрей Журжий.

Он уверен, что Украине нужна ликвидная фондовая биржа, чтобы у украинских компаний и частных инвесторов была возможность реализовывать свой потенциал дома - а не только на варшавской, лондонской, нью-йоркской и других биржах, как они вынуждены делать сейчас из-за отсутствия украинского инструмента.

По его словам, именно такую ​​полноценную биржу Inzhur намерена создать, как лидер инвестиционного украинского рынка.

"В Украине все это время якобы некому инвестировать и не в кого инвестировать. Так называемая дилемма "курицы и яйца". Что должно появиться раньше: инвесторы с деньгами, чтобы топовые украинские компании захотели разместить собственные акции на бирже - или топовые украинские компании на бирже, чтобы уже после этого пришли инвесторы и захотели в них инвестировать?", - говорит Андрей Журжий.

По его убеждению, без ответа невозможно развитие рынка.

"Наша команда верит, что Украинская фондовая биржа Inzhur сможет эффективно искать ответ на этот вопрос", - заявил Журжий.

При этом он отмечает, что до открытия биржи у его команды еще много работы.

"Регистрация компании - это только начало. Дальше - много месяцев кропотливой работы с целью подготовки документов для получения соответствующей лицензии НКЦБФР: мы уже наняли юридических советников", - анонсировал предприниматель.

Команда тщательно анализирует и решает вопросы программного обеспечения, ликвидности и многие другие, чтобы в ближайшем будущем продукт Inzhur действительно смог стать первым выбором для украинских компаний и инвесторов, объяснил он.

Что известно об Inzhur

Андрей Журжий - предприниматель, инвестор, юрист. Основатель группы компаний Inzhur, которая в 2022 году запустила в Украине рынок REIT (Real Estate Investment Trust - инвестиционные фонды недвижимости) и снизила порог входа инвестирования в большую коммерческую недвижимость до рекордных 10 гривен.

Inzhur позволяет украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Инвесторы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

Украинская фондовая биржа Inzhur - часть стратегии компании, которая публично заявляет о намерении к 2028 году научить инвестированию 1 млн украинцев и украинок и иметь в управлении портфель на 1 млрд долларов США.