Журналісти показали розкішне життя столичного екс-прокурора, який погорів на хабарі

Фото: Сергій Нечипоренко ("Схеми")

Колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко був затриманий за отримання хабара 150 тис. доларів

Колишній районний прокурор Києва Сергій Нечипоренко, якого близько 4 років судять за хабар в 150 тисяч доларів, досі не отримав вирок і зараз вільно подорожує по світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування програми "Схеми".

Він також придумав, як вивести з-під арешту численне елітне рухоме і нерухоме майно в Україні, переписавши його на дружину, з якою розлучився через два тижні після затримання.

Зокрема, коли Нечипоренко очолював прокуратуру Шевченківського району Києва, його родина придбала будинок площею 250 квадратних метрів у селі Хлепча на Київщині, зі штучним озером, тенісним кортом та басейном. У той же період подружжя стало власниками чотирикімнатної квартири у житловому комплексі "Петропавлівський" у передмісті Києва та офісних приміщень у центрі столиці: на Великій Житомирській, Богдана Хмельницького та проспекті Перемоги.

Зазначається, що після відходу з держслужби в результаті люстрації Нечипоренко з дружиною продовжили купувати елітне майно. Наприклад, у 2015-му Ірина Орехова придбала у селі Лісники Київської області земельну ділянку під двоповерховою недобудовою. Того ж року у власності Орехової, поки вона офіційно була дружиною Нечипоренка, опинився ще один будинок поблизу Києва, у Петропавлівській Борщагівці - на майже 300 кв. м, з будинком охорони та басейном.

Розслідувачі також проаналізували перельоти Нечипоренка після повернення йому судом закордонного паспорта - і виявили, що найчастіше він літав до Болгарії та Великої Британії. У передмісті Лондона у двох школах навчався його старший син. Журналісти дістали рахунок: лише один семестр у приватній школі-пансіонаті Hurtwood House коштував понад півмільйона гривень.

У Болгарію експрокурор, ймовірно, літав до офіційно колишньої дружини Орехової та дітей. У трьох містах - Бургасі, Святому Власі та Софії теща і колишня дружина Нечипоренка мають низку елітної нерухомості.

За даними джерел ЗМІ у податковій, офіційних доходів самого Нечипоренка, його тещі та дружини не вистачило би для придбання цієї нерухомості.

Зазначається, що ключову роль у "безхмарному" житті експрокурора відіграли два столичні суди: Печерський, який першим розпочав накладати арешти на майно, та Шевченківський, де справа щодо Нечипоренка слухається вже понад три роки.

Фото: "Схемы"

Журналісти також звернули увагу на зв’язки Нечипоренка із суддею, яка головує у справі щодо одержання хабаря Нечипоренком і яка зменшила заставу для нього з 3 млн грн до 160 тис. грн. Чоловік судді Євген Голуб працював помічником Нечипоренка, коли той був прокурором Шевченківського району Києва.

Як відомо, у 2015 році працівники прокуратури Київської області спільно зі співробітниками Управління внутрішньої безпеки СБУ затримали прокурора одного з районів міста Києва та колишнього прокурора району столиці, які вимагали та отримали від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 150 тисяч доларів США.

Серед затриманих - тодішній заступник прокурора Подільського району Олексій Білий та Сергій Нечипоренко, який на той момент вже майже рік як пішов з прокуратури Подільського району.

Нагадаємо, раніше прокурор Одеської місцевої прокуратури №3 Оксана Острик за 2019 рік задекларувала три будинки, дві квартири і більше 5 гектарів землі. Имушество оформлено на її чоловіка-пенсіонера, офіційний дохід якого - 2409 грн пенсії на місяць і на родичку.

Також РБК-Україна писало, що до суду направили обвинувальний акт відносно чиновників інституту Національної академії медичних наук України. Вони підозрюються в розтраті 10 млн гривень державних коштів.