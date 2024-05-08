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Журналистов возвращают в Верховную раду: Стефанчук подписал распоряжение

Фото: журналисты возвращаются в Раду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спикер парламента Руслан Стефанчук подписал распоряжение о допуске журналистов в Верховную раду в условиях действия военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Таким образом журналисты медиа имеют возможность освещать деятельность Верховной рады Украины непосредственно в помещении украинского парламента", - говорится в сообщении.

Распоряжением утверждено положение "Об аккредитации медиа при Верховной раде Украины девятого созыва на период действия военного положения в Украине".

Накануне Стефанчук и руководитель аппарата Вячеслав Штучный провели встречу с журналистами и проинформировали их об особенностях работы медиа в пресс-центре, в частности, о действиях во время объявления воздушной тревоги.

Напомним, после начала войны журналистам закрыли доступ в Верховную раду. Также отсутствует трансляция заседаний парламента на телеканале "Рада". Поэтому СМИ вынуждены получать информацию о ходе заседания и принятых законах от нескольких депутатов, которые сообщают о решениях. Кроме того, в Раде даже хотели запретить депутатам обнародовать эту информацию.

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