Журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму: спутниковые снимки

Россияне построили новые позиции для своих систем противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.
По информации журналистов, позиции для ПВО заметили на спутниковых снимках. Они находятся южнее села Черноморское.
При этом снимков, на которых была бы видна военная техника оккупантов на этих позициях, пока нет. Ее могут привозить туда ночью, уточняют в "Крым.Реалии".
Всего, как отмечают журналисты, было обнаружено три позиции. Самую северную построили 1-2 сентября, следующую по направлению на юг - 8-14 сентября и последнюю - 18-22 сентября.
Издание напоминает, что украинские военные заявили об уничтожении стратегического объекта системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма в ночь на 30 октября. Это могло произойти вблизи села Оленевка, которое находится возле Черноморского.
Напомним, украинские военные уже неоднократно атаковали российских оккупантов в Крыму.
В частности, в сентября нашим защитникам удалось уничтожить большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".
Также ВСУ ракетным ударом частично разрушили штаб Черноморского флота. Тогда были ликвидированы десятки российских офицеров.
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