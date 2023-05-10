ua ru
Ср, 10 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Журналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в Крыму

Новина українською →
Крым, Среда 10 мая 2023 10:03
Журналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в Крыму Фото: журналисты опубликовали интерактивную карту Крыма с геолокациями более 200 военных объектов РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Журналисты опубликовали интерактивную карту аннексированного в 2014 году Россией Крыма с геолокациями более 200 временных и законсервированных военных объектов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Собрано более 200 военных объектов в 10 категориях с геолокациями в Крыму", - говорится в подписи к карте.

В частности, на спутниковых снимках Planet Labs и собранных фото можно увидеть военные полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, месторасположения РЛС и ПВО, местонахождение штабов и воинских частей разных родов войск, аэродромы и базы Черноморского флота России.

Журналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в Крыму

Журналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в КрымуЖурналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в КрымуЖурналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в КрымуЖурналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в КрымуЖурналисты создали интерактивную карту военных объектов РФ в Крыму

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

Как сообщалось, на территории оккупированного Крыма находятся 10 действующих военных аэродромов и два авиазавода, которые Россия использует в своих интересах. Эти объекты, вероятно, могут стать целями для украинских войск.

В частности, в феврале 2023 года стало известно, что российские войска построили базу на севере Крымского полуострова. На спутниковых снимках видны вертолетная площадка, укрепленный периметр и автомобильные галсы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим
NEWS
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
Почти 700 оккупантов, 15 ракет и 6 дронов. Генштаб рассказал о потерях РФ за сутки
DAILY
Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Разведчик батальона "Волки Да Винчи": В Бахмуте мы сломали хребет империи