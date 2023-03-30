Журналисты показали опустевшую российскую военную базу в 30 км от границы с Украиной (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" .

Журналисты отмечают, что одним из подтверждений проблем с оснащением российских войск являются опустевшие военные базы. Расследователи обратили внимание на базу в селе Солоты Белгородской области, расположенной в 30 км от границ Харьковской области. Там базируется 237 танковый полк российской армии, который, как сообщает Минобороны Украины, принимал участие в боевых действиях в районе Изюма в Харьковской области.

Эта база начали строить еще в 2015 году, а завершили в конце 2020 года. По данным российского РБК, строительством занималась питерская компания "Мегалайн", связанная с владельцем ППК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Так, в распоряжении "Схем" есть снимки военные базы в Солоте, зафиксированные спутником Planet Labs в период с января 2022 года по март 2023 года. Если до начала полномасштабной войны РФ против Украины здесь были сотни единиц военной техники, то на 23 марта она почти пуста.

Отметим, что на прошлой неделе аналитики из Conflict Intelligence Team сообщили, что Россия снимает с хранения одни из самых старых танков и отправляет их на войну в Украину. В частности, речь идет об устаревших танках Т-54/Т-55 времен Второй мировой.

Аналитики публиковали фотографии эшелонов российской техники, которые двигались с Дальнего Востока на Запад РФ. Это может свидетельствовать о проблемах с оснащением российских войск.