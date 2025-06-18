Журналисты побывали в подземном госпитале на линии фронта, построенном "Метинвестом"

Как пишет издание, для подполковника Романа Кузива решение спрятать полевой госпиталь под шестью метрами земли было продиктовано цифрами: россияне обстреляли другой медпункт в том же районе 16 раз.

В частности, в Херсоне местные власти уже открыли подземные отделения в трех медицинских учреждениях такого типа, одно из которых переоборудовали под родильное отделение в январе этого года.

Что известно о подземном госпитале

Подземный госпиталь - это современный медицинский комплекс площадью 400 кв. м. Здесь две операционные и отделение интенсивной терапии, собственная скважина для воды и генераторные системы. Он состоит из шести капсул из толстого сборного металла, который по военным стандартам соответствует самым высоким требованиям к таким объектам. Их изготовила компания "Метинвест" Рината Ахметова.

"Первый подземный госпиталь начал работать в прошлом году, сейчас мы строим еще один. Изначально мы хотели сделать компактные модули, которые соединялись бы между собой винтами. Но военные сказали, что времени на монтаж нет. Поэтому мы увеличили размеры модулей", - говорит Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста".

Во время сертификационных испытаний инженеры проверяли прочность конструкций настоящими боеприпасами - обстреливали их 120-мм снарядами, били из минометов и сбрасывали с дронов восьмикилограммовые тротиловые бомбы.



"Перенос медицинских пунктов под землю свидетельствует о регрессе в соблюдении законов войны, принятых после Второй мировой, когда подземные госпитали были почти нормой из-за массовых неизбирательных атак со всех сторон", - указывает издание.

С начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия разрушила более 300 медицинских учреждений в Украине, и повредила еще 2 тысячи.

"Госпиталь, расположенный в 12 км от линии фронта, стал новаторским проектом, который открывал путь для развития комплексной политики строительства подземных медицинских учреждений, которую поддерживает местная власть. На Харьковщине планируется возведение подземной больницы площадью 12 тыс. кв. м на 2 000 человек", - указывает издание.