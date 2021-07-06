Журналіста Єсипенка в Криму залишили в СІЗО ще на півроку, - Денісова

Українському журналісту, кореспонденту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку підконтрольний Росії так званий "суд" в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку. Міжнародне співтовариство має відреагувати на це рішення і посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову .

"Сьогодні (6 липня, - ред.) підконтрольний Росії так званий "районний суд у Сімферополі" продовжив термін затримання незаконно утримуваному громадянину України Владислава Єсипенка на пів року", - написала у своєму Facebook омбудсмен.

Денісова звернулася до міжнародних організацій і правозахисників з проханням направити своїх представників на судове засідання в тимчасово окупованому Криму для запобігання порушення прав Владислава Єсипенка.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на це рішення "суду" і посилити тиск на Росію для захисту прав громадян, які залишилися на території тимчасово окупованого Криму і звільнення всіх незаконно утримуваних країною-агресором українців.