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Журналіста Єсипенка в Криму залишили в СІЗО ще на півроку, - Денісова

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Київ, Вівторок 06 липня 2021 17:19
Журналіста Єсипенка в Криму залишили в СІЗО ще на півроку, - Денісова Фото: світова спільнота має посилити тиск на РФ для звільнення Єсипенка (facebook.com/KRYM SOS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українському журналісту, кореспонденту "Радіо Свобода" Владиславу Єсипенку підконтрольний Росії так званий "суд" в окупованому Криму продовжив утримання в СІЗО на півроку. Міжнародне співтовариство має відреагувати на це рішення і посилити тиск на РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Сьогодні (6 липня, - ред.) підконтрольний Росії так званий "районний суд у Сімферополі" продовжив термін затримання незаконно утримуваному громадянину України Владислава Єсипенка на пів року", - написала у своєму Facebook омбудсмен.

Денісова звернулася до міжнародних організацій і правозахисників з проханням направити своїх представників на судове засідання в тимчасово окупованому Криму для запобігання порушення прав Владислава Єсипенка.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на це рішення "суду" і посилити тиск на Росію для захисту прав громадян, які залишилися на території тимчасово окупованого Криму і звільнення всіх незаконно утримуваних країною-агресором українців.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в" шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Його підозрюють у незаконному перевезенні зброї.

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