Журналіст Цимбалюк покинув Росію після виклику на допит

Український журналіст Роман Цимбалюк покинув територію Росії після виклику на допит до місцевої прокуратури. Його звинувачують у розпалюванні ворожнечі через проукраїнські висловлювання.

"Я поїхав з РФ, оскільки вважаю, що є загроза моїй особистій безпеці. Російська хунта, здається, себе проявила. І зараз вони нібито кажуть, що відкликали виклик на допит, але це не означає, що його не буде знову", - розповів журналіст.

За його словами, за останні два місяці фактично "всі топові фігури російських інформаційних військ" обіцяли йому проблеми.

Разом з тим журналіст додав, що поки невідомо, чи відкрили проти нього кримінальну справу, проте він з адвокатом серйозно ставиться до таких викликів і публікацій в російських ЗМІ, оскільки є загроза оголошення його в розшук "Інтерполу".

"Я не буду поспішати в Росію, тому що не хочу ставати заручником Кремля і чекати, поки мене обміняють. У нас і так там багато людей, яких потрібно витягнути", - заявив Цимбалюк.