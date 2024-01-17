Журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на фронте, он в реанимации
Съемочная группа "Крым.Реалии" попала под вражеский артиллерийский обстрел, утром, 17 января, во время съемок телесюжета на юге Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В результате обстрела журналист Дмитрий Евчин получил ранения.
Как пишет издание, группа снимала телесюжет на передовой в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. В результате обстрела Евчин получил осколочное ранение в ногу.
Военные вместе с оператором оказали Евчину первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а затем в больницу в Запорожье.
Как утверждают врачи, операция завершилась успешно, а журналист пока будет находиться в реанимации.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в июле 2023 года оператор DW Евгений Шилько получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов в 20 км от фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.