Журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на фронте, он в реанимации

Съемочная группа "Крым.Реалии" попала под вражеский артиллерийский обстрел, утром, 17 января, во время съемок телесюжета на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

В результате обстрела журналист Дмитрий Евчин получил ранения.

Как пишет издание, группа снимала телесюжет на передовой в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. В результате обстрела Евчин получил осколочное ранение в ногу.

Военные вместе с оператором оказали Евчину первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а затем в больницу в Запорожье.

Как утверждают врачи, операция завершилась успешно, а журналист пока будет находиться в реанимации.