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Журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на фронте, он в реанимации

Среда 17 января 2024 17:20
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Журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на фронте, он в реанимации Фото: Журналист "Радио Свободы" попал под обстрел на фронте, он в реанимации (facebook.com/dmytro.yevchyn)
Автор: Сергей Пышкин

Съемочная группа "Крым.Реалии" попала под вражеский артиллерийский обстрел, утром, 17 января, во время съемок телесюжета на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

В результате обстрела журналист Дмитрий Евчин получил ранения.

Как пишет издание, группа снимала телесюжет на передовой в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. В результате обстрела Евчин получил осколочное ранение в ногу.

Военные вместе с оператором оказали Евчину первую помощь и эвакуировали в стабилизационный пункт в соседнем селе, а затем в больницу в Запорожье.

Как утверждают врачи, операция завершилась успешно, а журналист пока будет находиться в реанимации.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в июле 2023 года оператор DW Евгений Шилько получил ранение осколками российских кассетных боеприпасов в 20 км от фронта.

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"Радио Свобода"
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