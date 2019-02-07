Журавльов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Журавльова кандидатом у президенти
Дата рождения: 5 апреля 1970 года (48 лет)
Партия: "Стабильность"
Должность: глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность"
Семья: женат, трое детей
Журавлев на выборах 2019. Новости
Василий Журавлев родился 5 апреля 1970 года в Мариуполе, окончил Международный славянский университет в Харькове.
В 2016 году Журавлев был назначен председателем Федерации футбола Мариуполя.
Журавлев является директором компании "Санрей Инвест", которая предоставляет консалтинговые услуги в отрасли мебельного производства, строительства, архитектуры и дизайна.
В 2015 году Журавлев принимал участие в выборах мэра Мариуполя, однако не получил большого количества голосов.
На данный момент Журавлев возглавляет политическую партию "Стабильность".
Василий Журавлев женат, воспитывает троих детей: сына Николая и двух дочерей Еву и Ирину.