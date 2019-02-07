Журавльов: свіжі рейтинги на виборах президента України 2019

ЦВК зареєструвала Журавльова кандидатом у президенти

Дата рождения: 5 апреля 1970 года (48 лет)

Партия: "Стабильность"

Должность: глава Федерации футбола Мариуполя, лидер партии "Стабильность"

Семья: женат, трое детей

Журавлев на выборах 2019. Новости

Биография

Политическая деятельность

Семья

Журавлев на выборах 2019. Новости

6 февраля 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Василия Журавлева кандидатом в президенты.

Биография

Василий Журавлев родился 5 апреля 1970 года в Мариуполе, окончил Международный славянский университет в Харькове.

В 2016 году Журавлев был назначен председателем Федерации футбола Мариуполя.

Журавлев является директором компании "Санрей Инвест", которая предоставляет консалтинговые услуги в отрасли мебельного производства, строительства, архитектуры и дизайна.

Политическая деятельность

В 2015 году Журавлев принимал участие в выборах мэра Мариуполя, однако не получил большого количества голосов.

На данный момент Журавлев возглавляет политическую партию "Стабильность".

Семья

Василий Журавлев женат, воспитывает троих детей: сына Николая и двух дочерей Еву и Ирину.