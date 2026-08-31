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Жумадилов официально уходит с поста главы Агентства оборонных закупок

18:01 31.08.2026 Пн
2 мин
Кто теперь возглавит оборонные закупки в Украине?
aimg Лев Шевченко
Фото: Арсен Жумадилов (сайт Минобороны)

Директор Агентства оборонных закупок ДОТ Арсен Жумадилов 31 августа по согласию сторон завершил работу на этом посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Жумадилов завершил работу в АОЗ

31 августа Арсен Жумадилов с согласия сторон прекратил исполнение обязанностей директора Агентства оборонных закупок ДОТ. В течение трех лет его руководства агентство обеспечивало нужды сил обороны.

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Нового руководителя назначат в ближайшее время

В Министерстве обороны заявили, что решение о назначении нового главы Агентства будет принято в кратчайшие сроки. В ведомстве подчеркнули, что устойчивое обеспечение Сил обороны остается одним из самых больших приоритетов Минобороны.

О подготовке Жумадилова к увольнению РБК-Украина писало еще 20 августа: тогда он объявил об этом на пресс-конференции, уточнив, что исполнять обязанности и.о. о. директора АОЗ временно будет бывший глава "Медицинских закупок Украины" Олег Клец.

О возможной отставке Жумадилова до этого сообщали источники РБК-Украина в оборонной отрасли . Отставке предшествовала ситуация с тендерами на вооружение по ТТХ – из-за чего мог возникнуть дефицит вооружения для армии за несколько месяцев.

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