Жумадилов официально уходит с поста главы Агентства оборонных закупок

О подготовке Жумадилова к увольнению РБК-Украина писало еще 20 августа: тогда он объявил об этом на пресс-конференции, уточнив, что исполнять обязанности и.о. о. директора АОЗ временно будет бывший глава "Медицинских закупок Украины" Олег Клец.

О возможной отставке Жумадилова до этого сообщали источники РБК-Украина в оборонной отрасли . Отставке предшествовала ситуация с тендерами на вооружение по ТТХ – из-за чего мог возникнуть дефицит вооружения для армии за несколько месяцев.