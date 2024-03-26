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Желтый и оранжевый уровни опасности: в Черниговской области возможно затопление дорог

Фото: в Черниговской области возможно затопление дорог (иллюстративный фото Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

На реках Черниговской области удерживаются высокие уровни воды. Из-за данных сложных условий возможно затопление дорог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу ГСЧС,

"26 - 28 марта на Десне и ее притоке реки Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах", - отмечают чрезвычайники.

В связи с этим в ГСЧС объявили I уровень опасности - желтый.

Как информируют в ведомстве, на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы.

Возможно нарушение транспортного сообщения ряда приречных деревень водами Сожа и Днепра в Черниговском районе. Объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Поднятие уровня воды в Днепре

Напомним, также уровень воды в Днепре снова поднялся в пределах Киева. Но аварийные подтопления в столице пока не фиксируются.

В преддверии киевлян сообщили об этом.

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Черниговская область