Ужесточение действующих санкций против РФ может быть эффективнее новых, - минфин США
Ужесточение введенных ранее санкций против России может быть более эффективнее введения новых экономических ограничений.
Об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.
"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем ужесточение того, что вы уже применяете", - заявил Шамбо.
Он также отметил, что США изучают, как можно ужесточить действующие санкции против России и закрыть возможности для их обхода. По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.
По его словам, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это пресекать. Но санкции доказали свою эффективность, так как Москве приходится покупать технологии для военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, у России снизились доходы от продажи энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что Соединенные недостаточно следили за санкциями против России до вторжения в Украину.
Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.
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