ua ru
Вт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ужесточение действующих санкций против РФ может быть эффективнее новых, - минфин США

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 11 апреля 2023 02:53
Ужесточение действующих санкций против РФ может быть эффективнее новых, - минфин США Фото: Джей Шамбо (hamiltonproject.org)
Автор: Константин Широкун

Ужесточение введенных ранее санкций против России может быть более эффективнее введения новых экономических ограничений.

Об этом заявил замминистра финансов США по международным вопросам Джей Шамбо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Если вы хотите и дальше делать санкции более эффективными, то не обязательно добавлять новые. Иногда несущественная санкция, которую вы бы добавили, менее важна, чем ужесточение того, что вы уже применяете", - заявил Шамбо.

Он также отметил, что США изучают, как можно ужесточить действующие санкции против России и закрыть возможности для их обхода. По его мнению, такие меры должны быть эффективнее новых ограничений.

По его словам, в любых ограничениях появляются пробелы и нужно это пресекать. Но санкции доказали свою эффективность, так как Москве приходится покупать технологии для военной техники у менее надежных поставщиков. Кроме того, у России снизились доходы от продажи энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Соединенные недостаточно следили за санкциями против России до вторжения в Украину.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что следующий пакет будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и устранении лазеек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
NEWS
Украина вернула из российского плена 100 военных
Украина вернула из российского плена 100 военных
DAILY
Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тамила Ташева: Россияне, которые въехали в Крым за время оккупации, будут принудительно выдворены