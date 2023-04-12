Ни одной руины не будет. Зеленский принял участие в спецвстрече для поддержки Украины

"Только что принял участие во встрече специального формата поддержки Украины - финансового", - сказал Зеленский.

По его словам, это мероприятие проходит в Вашингтоне и объединяет министров финансов крепких демократий - наших партнеров, Еврокомиссию, руководителей международных финансовых институций: МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития.

Темой встречи было возобновление Украины после боевых действий.

Президент поблагодарил партнеров за то, что они помогают сохранять устойчивость Украины и нашу финансовую стабильность.

"Призвал быть активнее, чтобы Украина могла быть активнее в восстановлении, в возвращении украинцам нормальной жизни. Ни одной руины в Украине не будет. Это наша цель. И это будет вполне конкретное доказательство полного проигрыша государства-террориста", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что "мир знает решение - об активах России, российских должностных лиц, богатевших олигархов, пока их государство становилось террористом".

"Все эти активы должны пойти на компенсацию ущерба тем, кому Россия принесла боль и страдания. Российские активы должны пойти на восстановление после агрессии. Война должна получиться самой дорогой именно для агрессора. И все для этого мы делаем", - добавил президент.