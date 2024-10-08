Ни единого поражения с коварной ничьей. Как Украина против сборной Грузии до Лиги наций играла

Украинский и грузинский футболы давно имеют крепкие связи. В советские времена дружили "динамовцы" Киева и Тбилиси, особняком стояла крепкая дружба лидеров команд – Олега Блохина и Александра Чивадзе. Уже в период Независимости уроженцы Сакартвело защищали цвета "Динамо" и донецкого "Шахтера", а в шепетовском "Темпе", тернопольской "Ниве" и симферопольской "Таврии" были целые колонии грузин.

Фортуна, очевидно, чтобы не портить дружеские отношения, долгое время не сводила национальные команды в официальных поединках. Нескольколетней серии контрольных матчей со сборной Грузии "сине-желтые" положили начало в 1998 году. В августе того года команды встретились в Киеве в преддверии старта квалификации к Евро-2000.

Команда Йожефа Сабо повела в дебюте, когда Ребров с линии штрафной уложил с лета. Под занавес первого тайма нападающий "Динамо" оформил дубль, забив с рикошетом на мокром газоне. Во втором тайме после розыгрыша углового нынешний наставник сборной классным навесом нашел Скаченко, а добил кавказцев дальним ударом Ковалев.

Дружеский ответный визит пришелся на март 1999-го. Сборная Украины по разным причинам осталась без ряда звезд команды. Грузия тоже была в неоптимальном составе, но заполненный до отказа Стадион имени Бориса Пайчадзе предоставил хозяевам мощный заряд энергии. Знакомые украинским болельщикам Поцхверия и Деметрадзе могли открыть счет еще до перерыва, но в рамках уверенно действовал Воробьев.

После перерыва "крестоносцы" пытались действовать первым номером. Впрочем, постепенно хозяев одолела усталость. Этим и воспользовались подопечные Сабо. Джокер всегда эмоционального тренера Коновалов на 77-й минуте получил передачу в центре поля, продвинулся вперед и метров с 25-ти классно уложил под штангу ворот грузинской сборной. Отыграться кавказская команда уже не сумела.

Новое свидание команд состоялось в необычное время. Третий подряд спарринг команды провели в феврале 2001 года в Тбилиси. Сборная Украины под руководством Валерия Лобановского по понятным причинам рассчитывала только на представителей Высшей лиги. Звездные легионеры Лужный, Шевченко и Ребров тогда имели клубные дела. В составе же Грузии были фактически сильнейшие исполнители, в том числе и новичок итальянского "Милана" Каладзе. "Крестоносцы" организовали подвиг, расписав нулевую ничью.

Весной 2002 года команды завершили серию товарищеских матчей спаррингом в Киеве. Сборная Украины повела в счете перед экватором первого тайма, когда Ребров на левом фланге качнул защитника и неожиданно для кипера пробил в ближний угол. Грузины сравняли в середине второй половины – Бурдули уложил еще более эффектный гол в дальний с правого угла штрафной. Но на 90-й минуте вырвал победу для "сине-желтых" в дальнейшем вычеркнутый из летописи национальной команды Тимощук.

Следующие четыре поединка сборных имели турнирное значение. Первым подобным матчем стал поединок в октябре 2004 года в квалификации к ЧМ-2006. Грузинская национальная команда приехала во Львов, который только грезил статусом неприступной футбольной крепости. Подопечные Блохина забили по голу в каждом из таймов. В начале первой половины Белик замкнул дальнюю штангу после углового Воронина. А под занавес встречи Шевченко из пределов штрафной точно пробил в угол.

Год спустя команды встретились в Тбилиси, когда "сине-желтые" уже завоевали путевку на премьерный Мундиаль. И хотя состав сборной Украины был полностью боевым, но громить дружного соперника никто не собирался. К концу первой 45-минутки счет открыл украинец Ротань. Но когда хавбек Гахокидзе на 89-й вырвал для "крестоносцев" ничью, то разочарованных таким итоговым результатом не было.

Другое дело – отбор к Евро-2008. Здесь украинской сборной не повезло еще на стадии жеребьевки, когда команде Блохина в соперники достались финалисты ЧМ-2006 Италия и Франция, а еще Шотландия, Литва, Фареры и, конечно, Грузия. "Сине-желтым" было тяжело уже в первом противостоянии с кавказцами.

На гол Шевченко на 31-й минуте "крестоносцы" довольно быстро ответили забитым мячом Шоты Арвеладзе классным ударом из полукруга штрафной. А во втором тайме Деметрадзе поймал Шовковского прямым ударом со стандарта. Украина быстро ответила голом Ротаня головой после навеса Шевченко. Вырвали же победу хозяева на 80-й – Русол сыграл на опережение после углового.

Сборная Грузии взяла небольшой реванш в сентябре 2007-го. Хотя старт поединка для "сине-желтых" оказался положительным. Открыли счет ребята Блохина уже на 7-й минуте. Это Шелаев в гордом одиночестве в касание пробил ногой после навеса от углового флажка. Матч, казалось, шел к минимальной победе украинцев, но на предпоследней минуте основного времени Сирадзе головой вогнал мяч в верхний угол после стандарта – 1:1. После ничьей в Тбилиси сборная Украины победила всего один раз в четырех поединках квалификации и финишировала в группе на 4-й позиции.

Наконец пока последний поединок в истории противостояний состоялся в июне 2015 года. Этот товарищеский матч сыграли в австрийском Линце для проверки ближайшего резерва команды Михаила Фоменко. "Сине-желтые" отпраздновали победу благодаря голам Кравца и Коноплянки. В составе сборной Грузии забитым мячом отличился Матэ Вацадзе.

Итак, сборная Украины еще ни разу не проиграла "крестоносцам". Более того, "сине-желтые" выиграли 6 предыдущих поединков, два из которых имели турнирное значение. Еще три матча завершились ничьими. Но теперь обе национальные команды ждет самое важное двойное противостояние. Впервые Украина и Грузия оказались в роли конкурентов за место под солнцем.