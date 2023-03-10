Никакой пользы: президент Финляндии отказался разговаривать с Путиным

"Я сказал, что полностью готов поговорить с ним, если будет какая-то польза от этого, но на данный момент ничего подобного мы не выявили", - сказал он.

Ниинистё дал интервью после встречи в Вашингтоне с президентом США Джо Баденом, на которой обсуждалось вступление Финляндии в НАТО. Он является инициатором подачи Финляндией и Швецией заявок о вступлении в НАТО, шага, направленного на укрепление коллективной безопасности после неспровоцированного нападения России на Украину.

По словам Ниинистё, требование России в декабре 2021 года прекратить расширение НАТО и вывести войска из Восточной Европы, сигнализировало о возвращении к эпохе, когда большие державы окружали себя сферами влияния.

По его словам, это был первый толчок для стремления Финляндии к членству в НАТО.

"Это изменило правила игры в наших глазах, потому что до сих пор мы всегда думали и говорили, что по своей воле остаемся несоюзными в военном отношении, но кто поверит в это после того, как Путин сказал, что "вы не можете присоединиться", - сказал Ниинистё. - Когда он сказал, что требует, чтобы НАТО больше не расширялся, практически это означает, что он хотел зону, свободную от НАТО, перед Россией".

Финский лидер посещает Вашингтон в рамках недельной поездки по США. В беседе с журналистами Ниинистё сказал, что переговоры с Байденом были "довольно продолжительными".

"США поддерживали нас на протяжении всего процесса НАТО и продолжают делать это, насколько это возможно", - сказал Ниинистё.