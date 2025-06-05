Ни слова об Украине: Трамп и Си Цзиньпин договорились о встрече в Китае

По его словам, разговор длился около полутора часов и завершился "очень позитивно для обеих стран". Они обсуждали, в частности, торговое соглашение и полезные ископаемые.

Кроме этого Трамп анонсировал встречу команд США и Китая - время и место для нее определят позже. Американскую сторону будут представлять министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лутник и торговый представитель США, посол Джемисон Грир.

"Во время разговора президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил взаимностью. Разговор был почти полностью посвящен торговле. Никаких тем, связанных с Россией, Украиной или Ираном, не обсуждалось", - добавил президент США.

Стоит заметить, что это первый разговор лидеров Соединенных Штатов и Китая после инаугурации Трампа.

Напомним, несколько часов назад СМИ написали о разговоре Трампа и Си Цзиньпина. При этом западные СМИ писали о том, что Трамп планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином еще в начале мая. Но тогда информация об их разговоре не предоставлялась.