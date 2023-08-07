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"Никаких компромиссных позиций". У Зеленского сделали новое заявление о переговорах с РФ

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Никакого другого формата, кроме Формулы Мира, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, для урегулирования военных действий в Украине не может быть.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Единственный базовый "переговорный фундамент" - это Формула мира президента Зеленского. Никаких компромиссных позиций вроде "немедленных прекращений огня" и "переговоров здесь и сейчас", дающих России время оставаться на оккупированных территориях, быть не может. Только вывод российских войск за границы 1991 года", - отметил он.

По словам советника, любой "Минск-3" только продолжит войну в будущем.

"Именно "отказ от иллюзий" происходит сегодня во многих странах, которые еще вчера неправильно оценивали Россию и ее намерение "убить" международное право", - констатировал Подоляк.

Украинская формула мира

Президент Владимир Зеленский инициировал "формулу мира", чтобы остановить войну в Украине. Она включает в себя 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность (выход РФ с территории ЗАЭС, отказ от ядерных угроз); продовольственная безопасность (расширение зерновой инициативы); энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных (освобождение по формуле "всех на всех"); выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка; выведение российских войск и прекращение боевых действий; справедливость; экоцид, потребность немедленной защиты природы; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

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