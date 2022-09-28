Никаких компромиссов. Зеленский объяснил, чем закончится война для Украины

"Если не будет четко понятно, что мы вернули свою землю, война закончилась и вот он - мир, а что-то будет всегда под вопросом, какая-то не деоккупированная часть, а другая часть - в каком-то компромиссе, то, поверьте мне, Россия все равно будет возвращаться к оккупации нашей земли", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина не сможет вернуть своих погибших граждан, но "точно может восстановить справедливость, которая начинается с возвращения своей земли".

Также Зеленский убежден, что война России против Украины продемонстрировала необходимость перезагрузки международных институтов, которые должны реагировать быстрее, а желательно превентивно и не ждать плохого результата.

По мнению президента, можно верить или не верить в угрозы Кремля по поводу использования ядерного оружия, но мир должен быть крепким и не бояться запугиваний со стороны того или иного агрессора.

"Ведь таких угроз будет еще много. Чтобы их было меньше, должно быть системно выписано, какой будет реакция. Даже на слова или намерения. Чтобы такие военно-политические руководители боялись даже думать угрожать любому государству чем угодно - ядерным оружием, или голодом, или аннексией, или оккупацией", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, Украина может подать пример таких изменений в системе международной безопасности, ведь именно на территории нашей страны агрессор нарушал права человека, пытал, изнасиловал, захватывал атомную электростанцию, угрожал ядерным оружием.

Он также обратил внимание на то, что Украина наработала рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны.

"Мы направили их мировым лидерам и хотели бы их применить. Важно, чтобы страны, оказывающиеся в опасности, за короткое время могли получить и оружие, и санкции против агрессора, и финансовую помощь", - подытожил Зеленский.