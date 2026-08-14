"Ни одна семейная легенда не подтвердилась". Как узнать правду о предках в архивах и по ДНК

Главное: ДНК-тест как часть пазла. Он покажет генетические совпадения с другими людьми и станет дополнением к документам из архивов.

Он покажет генетические совпадения с другими людьми и станет дополнением к документам из архивов. Базовые документы. Данные о рождении, браках, возрасте и составе семьи ищут в метрических книгах, исповедных ведомостях и ревизских сказках. Дальше, как бусы, вы можете "нанизывать" дополнительные данные.

Данные о рождении, браках, возрасте и составе семьи ищут в метрических книгах, исповедных ведомостях и ревизских сказках. Дальше, как бусы, вы можете "нанизывать" дополнительные данные. Не все крестьяне "сидели дома". Наши предки иногда немало передвигались, а дети зажиточных крестьян в прошлых веках порой даже учились в Европе.

Наши предки иногда немало передвигались, а дети зажиточных крестьян в прошлых веках порой даже учились в Европе. Семейные легенды не подтверждаются. Предания о наградах от императора или происхождении почти никогда не оказываются правдой – их нужно проверять документально.

Предания о наградах от императора или происхождении почти никогда не оказываются правдой – их нужно проверять документально. Сложности поисков. До 1930-х годов одну и ту же семью в документах могли записать по-разному, архивы уничтожались во время войн, и во многих местах данные сохранились крайне плохо.

До 1930-х годов одну и ту же семью в документах могли записать по-разному, архивы уничтожались во время войн, и во многих местах данные сохранились крайне плохо. Документы находят до сих пор: Данные о предках ищут в делах школ, нотариусов или даже в старых бумагах, которые до сих пор лежат в церквях или у кого-то дома.

Люди в другой стране могут иметь фото вашего прадеда. О ценности ДНК-тестов

– Сергей, сейчас все более популярными становятся ДНК-тесты, определяющие этническое происхождение. Какую информацию они нам дают? Вижу, они очень популярны у иностранцев, складывается впечатление, что для них сдавать такие тесты – это уже норма.

– Для иностранцев это норма, но они смотрят на это с определенной стороны – нарисованных ареалов о том, откуда происходит ваше ДНК. Эти данные, где указывают, что на 20% вы немец, на 5% – норвежец. Эти проценты – их норма, особенно в США. У них Ancestry имеет очень сильный охват (американская компания, которая помогает исследовать родословную, делать ДНК-тесты и строить семейные деревья – ред.).

Но чем в первую очередь является ДНК-тест? Это дополнительный инструмент для основного генеалогического документального поиска в архивах: он показывает генетические совпадения с другими людьми, которые тоже сделали тест.

Автосомный тест, то есть тот, который тестирует 22 пары автосомных хромосом, покажет совпадения с другими протестированными примерно на 250-300 лет назад. Их можно отследить уже потом по документам. Если документы сохранились, то с обеих сторон вы получите хорошо проработанную родословную.

Но первый шаг к этому именно такой: сдаем тест, видим совпадения, решаем, выходить ли с людьми на связь. Если выходим, то идем к человеку со своим семейным деревом. И анализируем и его дерево, просим его открыть, добавить к своему. То есть ДНК-тест стимулирует именно документальный поиск: и нам, и тем людям нужно расширить свое семейное дерево и исследовать свою родословную.

Очень часто родство идет по женским веткам, которые, как правило, по документам очень сложно отследить, потому что женщины брали фамилию мужа, а ее девичья фамилия терялась. Линию мужа мы исследуем, а какая была девичья – не знаем.

А ДНК-совпадения очень часто идут с женских сторон, и нужно обработать очень много документов, чтобы понять, с какой стороны этот предок.

Фото: ДНК-тест стимулирует поиск в архивах и помогает расширять семейное дерево, – Сергей Фазульянов, генеалог (инфографика РБК-Украина)

– А если мы не нашли девичью фамилию прабабушки, тогда как быть?

– В теории мы можем надеяться на то, что если совпадение по ДНК достаточно близкое, у того человека будут какие-то документы по нашей боковой родне, по потомкам наших предков, но ваш общий предок может быть 5, 7 или 8 поколений назад. Это будут 4-5-юродные родственники.

Если у нас совпадение где-то на уровне конца XIX века, и если это городское население, то в теории у них могут сохраниться какие-то фото наших прадедов, прапрадедов.

В Киеве, скажем, уже к концу XIX века действовало много фотомастерских, обслуживавших горожан. У моей жены предки – киевляне, по мужской линии причисленные к киевским мещанам в XIX веке. И по женской ветке – мещане, зафиксированные в Киеве еще в XVIII веке как цеховые.

По еще одной ветке – поляки, приехавшие сюда где-то из-под Лодзи. У потомков есть фото прямых предков моей жены. От них постоянно приходят сообщения о том, что мы родственники через такую-то семью, через таких-то людей.

Есть совпадения, которые сайт MyHeritage дает вам сам. Он дает возможность вести дерево и автоматически показывает совпадения с другими деревьями, можно зайти в эти деревья и посмотреть, что там есть. У меня есть клиент, и сам он тоже исследователь, который сделал более ста ДНК-тестов по своей родне. Кого-то находит по документам, также покупает тесты и отправляет их двоюродным, троюродным братьям и сестрам и так далее.

"Едут вступить в брак, а это ваш дальний родственник". О редукции предков и изолированных селах Карпат и Волыни

– Почему стоит тестировать в первую очередь не себя, а самых старших в семье?

– Потому что от матери и отца мы получаем по 50% генетической информации. Соответственно, если живы оба родителя, то лучше протестировать их обоих, чем себя, совпадений будет больше. Детей общих нам не нужно тестировать: новой информации они не дадут.

С другой стороны, бывает идет множественное наследование: может быть совпадение с достаточно большим размером общего ДНК. Но у родителей его либо не будет, либо он будет в меньших размерах. Это говорит о том, что совпадение для этого человека составлено из кусочков ДНК родителей, которые сложились в большинство совпадений, которые стала показывать система. Значит, есть родство и по линии отца, и по линии матери.

– А когда такое бывает? Когда семьи жили где-то рядом, кто-то из дальних предков поженился?

– Это само собой. Когда люди живут в одной местности, имеет место явление редукции предков, когда в браке пара происходит от одного человека. Как правило, не ранее 4-5 поколения вглубь, так как действовали ограничения на браки между родственниками в Российской империи для православных, для ислама, католиков, для лютеран. И в Австро-Венгрии точно так же были свои ограничения.

У моих предков такого не показывает, но я успел протестировать уже покойного деда, и тест показал, что его родители между собой были родственниками где-то на уровне шестого поколения. Родители родились в одном селе по разным веткам. Жили в одной местности, когда-то у них был общий предок, от которого пошли разные пращуры, которые в итоге через 7 поколений объединились в семью.

За счет изолированности населенных пунктов такие регионы как Карпаты, Прикарпатье, Закарпатье, Полесье, особенно Волынское – там чаще могут быть троюродные между собой в браке. В населенных пунктах в степи, как правило, это не так часто бывает. Хотя и в степи случается, где есть кластеры населенных пунктов. Кто-то приезжает вступить в брак в соседнее село, но и там человек может оказаться дальним родственником.

Но в степном крае мобильность была выше, у них была возможность ехать дальше. Но при этом там церквей было меньше. Они ходили дальше на ярмарки, ходили дальше в церкви.

Подробнее о стоимости и о том, как можно сдать такие тесты, я рассказывал в видео. Также об этом можно почитать здесь, достаточно подробно по стоимости.

Фото: "Люди в другой стране, которых вы не знаете, могут иметь фото вашего прадеда, – генеалог (инфографика РБК-Украина)

В XIX веке дети зажиточных крестьян учились даже в Европе

– Возвращаясь к поискам в архивах – какие представления о жизни наших предков это нередко рушит? Как часто подтверждалось то, что люди передавали как семейную легенду?

– На моей памяти ни одна семейная легенда не была подтверждена. Более того: почти все не подтверждались. Всегда в семейных преданиях, чисто статистически, стоит ожидать, что на самом деле это была другая ветка нашей семьи. Или что эта история будет пересказом какой-то газетной статьи, каких-то публикаций, или это может быть историей соседей.

Или же что это окажется чем-то распространенным, в чем ничего магического на самом деле нет. Например, на Подолье очень часто рассказывают: мол, мой дед был награжден именными часами лично императором. А потом оказывается, что в то время такая награда была обычной, регулярной. И тот человек императора никогда не видел. И с помощью поиска в архивах можно не то чтобы опровергнуть такую историю, а обернуть ее найденными документами.

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Любая семейная легенда должна одновременно и ставиться под сомнение, и восприниматься как источник и стимул для поиска. В процессе поисков мы с вами можем стать продуцентами новых легенд, новых историй.

Но наше преимущество здесь будет в том, что мы можем подтвердить эти истории архивными документами, как настоящие историки. По совокупности источников мы можем строить обоснованные гипотезы, которые можно считать достаточно надежными.

– Из верных или не очень представлений – говорят, украинцы-крестьяне мало перемещались, жили веками в одном месте. Что заставляло людей в те времена переезжать, как далеко они уезжали?

– Это только кажется, что они мало перемещались. Если взять степь, это перемещения на гигантские расстояния, но людей специфических. Перемещались священники, чумаки, торговцы, студенты, которые шли где-то учиться.

19 век – это была такая крепостная непреодолимая тревога украинских крестьян, они были уже менее мобильны. Но позже, после 1861 года (после отмены крепостного права – ред.), если это были зажиточные крестьяне, они могли быть учащимися уездных центров, кто-то из них учился и в Европе.

На рубеже 18 и 19 веков крестьяне из моего рода, Недодай (Недодай – Недодаев – Недодаи – Недодаев), выучились на священников, были регентами, дьячками, в 1799-м отец семейства уже числился как внештатный псаломщик, уволенный с назначением пенсии, потому что был парализован.

Прошло 13 лет после открытия церкви, а он уже успел стать местным псаломщиком, получить инвалидность. Его дети на тот момент уже учатся в Таганроге, в Ростове, затем представители этой семьи фиксируются в метрических книгах различных церквей Области Войска Донского либо как свидетели браков, либо как участники браков, либо их вдовы выходят второй раз замуж.

В каких документах могут быть данные о ваших предках и где их искать

– Все эти данные о вашем предке, что он был псаломщиком, даже получил пенсию по инвалидности и прочее – из каких источников вы это узнали?

– Таких основных источников три. Это метрические книги (куда священники определенной церкви записывали родившихся, вступивших в брак, умерших; также по записям в этих книгах можно увидеть, кто был крестным или свидетелем на свадьбе – ред.), исповедные ведомости (поименный список прихожан с указанием состава семей, возраста и прохождения исповеди – ред.) и ревизские сказки (переписные списки населения Российской империи, где часто указывали членов семьи и их возраст – ред.). Где-то они сохранились, где-то нет.

Вы смотрите, куда на тот момент относился ваш населенный пункт, заходите на сайты архивов области, ищете там фонды, где могли сохраниться эти документы по вашему населенному пункту за те или иные годы.

Есть несколько сервисов, где можно проверить, оцифрованы ли эти дела. И если оцифрованы, то вы можете просматривать их онлайн, не обращаясь в архив. Это такие сервисы, например, как Рідні, Качиний Інспектор, Інвентаріум и другие. Если в фонде архивов дела есть, но оцифрованных нет, тогда можете обратиться в сам областной или другой архив напрямую.

Для моего села сохранилась самая древняя метрическая книга – это книга за 1798 год. И этот Михаил Павлович фигурирует там как отец, как крестный, есть его сыновья, дочери. Затем идет ревизия 1795 года.

Запись о его параличе, увольнении за штат знаю из более поздних документов 1806-1811 годов: это клировые ведомости Дмитриевской церкви Богородицкой или Федоровской иконы Божией Матери (клировые ведомости в Российской империи – отчеты церквей о состоянии храма, имуществе, подробном составе семей священников – ред.). Там полностью указан состав семьи, его возраст, образование, награды. Что он уволен за штат, какую зарплату получал и так далее.

Фото: Это только кажется, что в 19 веке люди не путешествовали. Дети состоятельных крестьян учились даже в Европе, – Сергей Фазульянов (инфографика РБК-Украина)

– А какие дополнительные документы помогут в поисках? Может, где кто учился, работал и так далее?

– С дополнительными документами начинается история о том, что именно сохранилось. Мы отталкиваемся от географии, от типа документов, от просто фондов архива, где они сохранились. Сначала определяем период, который нас интересует, и затем смотрим историческое, географическое, административное подчинение населенного пункта, в какие годы относился к какой губернии и так далее.

Далее смотрим, что в этой местности было. Скажем, там был завод, где могли работать ваши предки. На сайте архива ищете документы по этому заводу. Может, где-то сохранились списки работников.

В моем селе был детинец, то есть детский дом. Соответственно, сохранились документы об усыновлении. И вот я нашел, что одна из веток моих, Недудаевых, удочерила девочку. В поисках разные сложности могут быть, в частности, когда одну семью записывали по-разному.

Шляхта жила на условиях крестьян. Почему тех же людей записывали по-разному

– Как это – под разной фамилией?

– Да, например, при перемещении куда-то, у них одновременно могло быть несколько фамилий, это распространенная история. Одна из моих веток выбыла в другую слободу, я поднимаю документы по той слободе, а там совсем другие люди записаны. Одну семью могли записать по-разному.

Мне далеко до 2014 года присылали из одного из российских военно-исторических архивов документ – жалобу Харьковского слободского помещика Донца-Захаржевского, что от Донца из Слободской Украины бежали крестьяне на Дон, осели у него в Дмитриевке, записаны другими фамилиями и именами, как местные, и там их укрывают, чтобы их не забрали назад, и чтобы у него было больше крестьян.

И интересно, что там называют имена, которые вообще никак не коррелируются с ревизской сказкой, где те же люди указаны совсем иначе. Почему? Потому что в то время, фактически до 1930-х годов, не было устойчивых фамилий.

Какую-то новую фамилию могли дать в новом селе по аналогии с тем, как их первое село называется: Савицкие, Поплавские, Вершанские – это все фамилии, данные от местности, из которой происходили люди на новом месте.

Очень часто есть четко фамилии, которые ты видишь и понимаешь – это не от топонима, а может означать, что человек был из шляхетского рода. И каким-то образом попал на Дон, уже в качестве крестьян. И там жили просто из-за того, что много детей было у отца, и не было земель, чтобы всех обеспечить. И те шли в степь, на освоение новых земель. Так заселялась Кропивнитчина, Черкасская область, частично юг, район Умани и так далее.

Шла шляхта, люди гоноровые. Но часто они занимали крестьянские земли, жили на условиях крестьян: отбывали барщину, отбывали рабочие дни на пана или на государство. Через 10–30 лет эти семьи уже становились крестьянскими, но оставались Чайковскими, Чернявскими, Линевскими.

– То есть нередко по фамилии можно предположить, что это была шляхетская семья.

– Да, можно, и об этом очень хорошо рассказывают Евгений Чернецкий, исследователь из Белой Церкви, Игорь Смуток, исследователь Русской шляхты Перемышльской земли из Дрогобыча.

В моем селе был в 1798 году как раз Чайковский. Ну это точно не из каких-то Чаек семья пришла! Откуда-то пришла шляхта. Возможно, это были младшие сыновья шляхты. Нужно понимать контекст: 1798 год – это всего три года после раздела Речи Посполитой.

– В каких регионах чаще всего могло быть такое явление?

– Где была свободная земля? Грубо говоря, линия Кропивницкого, тогда Елисаветграда, и южнее, Умань. И частично дальше Юг. Но в целом правый берег заселен раньше, достаточно давно и достаточно плотно. И в середине XIX века свободные земли были преимущественно в Бессарабской области.

И шляхта шла туда, кстати, оставаясь шляхтой. Они фигурируют в документах подтверждения дворянства, сохраняют его со всеми привилегиями. Они должны были доказывать, что они дворяне, и эти документы хранятся в архивах областей, в государственном историческом архиве.

Я на днях вернулся к одному исследованию, где семья – дворяне, которые когда-то поселились в Екатеринославской губернии. Но дети этих дворян в 1930-х называют себя крестьянами. Потому что назваться дворянином в 30-е – для советской власти это сразу клеймо. И они как-то пытаются объяснить, почему у них вдруг было два рабочих.

Фото: "До 1930-х годов одну и ту же семью в документах могли записать под совершенно разными фамилиями" (инфграфика РБК-Украина)

От образования до нотариата. Какие дополнительные документы могут помочь

– А такие документы где искать?

– Это документы репрессий. Раскулачивание может быть. Могут быть репрессии, аресты за антисоветскую деятельность (например, можно проверить Национальный банк репрессированных, "Открытый список" с данными о репрессированных с 1917 по 1991 годы, обратиться в Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины, где хранятся документы советских органов госбезопасности (КГБ, НКВД) и материалы о репрессиях в Украине – ред.).

Прямой предок моего заказчика был командиром бригады в армии Директории, армии УНР, под командованием Болбочана. Он известен, фигурирует в документах и книгах об этом периоде. Его арестовывали пять раз. В последний раз дали ему 10 лет лагерей, отправили в ссылку в Астраханскую область. Вся эта история тянулась до 1961 года, пока его не реабилитировали.

Я смотрю эти документы, понимаю эти связи, но нигде они не фигурируют как дворяне, вообще. Документы по тому региону сохранились ужасно. По его родному селу вообще метрических книг нет, церковь не сохранилась – ничего нет.

Что я тогда начинаю делать? Ищу фонды нотариата. Потому что предок заказчика говорит, что мать купила дом в 1902 году в одном селе, а в тот же год продала в другом. Нотариусы – первая зацепка. Как правило, это тоже нужно смотреть на сайтах областных архивов.

Далее – в личной биографии предок сам пишет, что окончил городское училище, указывает название училища и годы. Это была вторая зацепка. Проверяю сохранность документов по учебным заведениям.

Для этого первое, что нужно взять – это путеводитель архива, в первую очередь это архивы области, где описаны их фонды. Фонды разбиты по отраслям: религиозные учреждения, образование, полиция и так далее.

Я, ища информацию о предке клиента, открываю раздел образования, смотрю, что там есть Каменское и Екатеринославское училища, закрываю, так как нет нужного мне Верхнеднепровского. Затем ищу, к какому учебному округу относилась эта территория. В то время она относилась к Одесскому учебному округу.

Открываю Государственный архив Одесской области, вижу, что там в списке есть 42-й фонд – Одесский учебный округ. Смотрю его, там 36 или 39 описей. И начинаю читать, о чем каждый из фондов. Там я данных тоже не нашел, но вот такой алгоритм поиска вы можете использовать.

Есть такая штука, как теория холизма – что все в мире связано. Это отлично обыгрывает Дуглас Адамс в "Холистическом детективном агентстве Дирка Джентли". Там есть фраза, по крайней мере в сериале: "Я – листок в потоке творчества". Это очень хорошо описывает мой стиль поиска: я за что-то зацепился – и начинаю раскручивать. Пока раскручиваю, цепляю еще что-то и параллельно иду в другую сторону.

Скажем, только за вчера я пересмотрел архивы Киева, Одессы, Днепра и Запорожья, Отраслевой государственный архив СБУ, труды Ярослава Тинченко по УНР, Директории и Болбочану. И все ради того, чтобы свести воедино дело репрессированного и разрозненные записи из метрических книг нескольких сел.

Если данные не находятся, можно собирать максимально информацию по этому роду в целом: фото, истории, письма, свидетельства, и потом понемногу сопоставлять то, что есть. И добавлять то, что мы знаем по боковым веткам. Для крестьян, в принципе, плюс-минус это работает точно так же, но роль таких документов, как правило, выполняют ревизские сказки или исповедные ведомости.

Успели опросить родственников. О сохранности документов и что делать, если их нет

– Говорят, по крепостным крестьянам сложнее найти данные, чем по дворянам?

– Бывают такие крестьянские роды, у которых данных больше, чем у дворян. И это очень частая история. Бывает, мы не можем пройти XX век: в результате Второй мировой войны имеем утрату почти всех документов, находящихся в условном треугольнике – Винницкая, Одесская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская области. Такие "хвостики" Подольской и Киевской губерний, которые были утрачены из-за боевых действий. Данных по православным с этих земель просто нет!

Однако есть масса информации до 1875 года, которая хранится как архив православной консистории в Центральном государственном историческом архиве в Киеве. И если в поиске вы вышли на 1875 год, то вы дойдете и до середины XVIII века.

Есть коллеги из этих регионов, которые в свое время успели опросить своих бабушек, рожденных в 1920-х годах. А те, в свою очередь, помнили еще своих бабушек, и это как раз стало тем мостиком к архивным источникам, которые уже были в наличии. Коллеги собрали эту историю воедино, закрыли период и теперь копают дальше вглубь уже с теми документами, которые сохранились.

Фото: Многие документы потеряны, еще множество до сих пор лежат у кого-то на руках, но об этом мы даже не знаем, – Сергей Фазульянов (инфографика РБК-Украина)

– Говорят, с документами по Полтавской области все плохо. Многое не сохранилось.

– Для Полтавской области за 1754 год есть исповедные ведомости, есть метрики с интересными историческими терминами для обозначения кумов: сохранился такой интересный документооборот на стыке Речи Посполитой и Гетманщины. Это круто. Но у них действительно нет ни XIX, ни XX века. Потому что на архив упала бомба, все было уничтожено.

В Днепре – та же ситуация. Куча документов утрачена, часть рассредоточена по маленьким архивам. Их либо не успели эвакуировать, либо делали это неправильно.

– Есть примеры, где документы до сих пор лежат где-то на местах, о которых никто не знает?

– Конечно. Один из последних самых громких известных мне примеров – целых 53 килограмма документов нашли при ремонте в стене Бердичевского отдела ГРАГС (ЗАГС). Метрические книги всех конфессий, в том числе мусульман. Еще и были данные о сектантах, староверах.

Документы сейчас обрабатываются в историческом архиве. Они будут оцифрованы и доступны онлайн, из них будет сформировано около 90 дел. И это прямо супер.

Есть истории, когда документы лежат в церквях до сих пор. На днях Винницкий архив опубликовал пост: священником церкви, который там служит сейчас, были переданы брачные обыски Соколовки Ольгопольского уезда. Была история с передачей документов за 20 лет, исповедных ведомостей села Зеленянка бывшего Крыжопольского района – тоже священником, который там служил.

Знаю, что подобные документы хранили у себя школьные учителя. Почему? Ну, так сложилось. Бывало, мы с аукционов выкупали документы. Сейчас такого почти не бывает. Впрочем, еще множество документов, которые могли бы дать ценные данные, до сих пор лежат и в музеях, лежат у кого-то на руках, но об этом мы даже не знаем.