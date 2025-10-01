Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, - Зеленский

"Каждая попытка, каждая, подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.

"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель - обеспечить свободу будущим поколениям.

"Чтобы наши дети, все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.

"Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в Украине в прошлые времена, и Украине всегда нужны будут именно такие люди, как вы, наши защитники и защитницы", - заявил Зеленский.