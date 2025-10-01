RU

Война в Украине

Ни одна империя не смогла стереть Украину, и России это также не удастся, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Украина пережила всех, кто хотел ее уничтожить, а значит она выстоит и против России.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время церемонии принятия клятвы лицеиста и вручения государственных наград по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

"Каждая попытка, каждая, подчинить Украину завершалась только тем, что Украина возрождается. Все попытки стереть Украину и украинцев завершались тем, что враждебные империи рассыпались", - сказал он.

Зеленский отметил, что Украина пережила не только отдельных агрессоров, но и всех, кто пытался уничтожить народ.

"Выстоит Украина и сейчас против этой России, без сомнения выстоит. Мы обязательно защитим наше государство", - подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы сейчас защищаются "наиболее дальнобойно, наиболее эффективно", и главная цель - обеспечить свободу будущим поколениям.

"Чтобы наши дети, все наши дети, все последующие поколения были гарантированно свободны от войны, от террора, от ударов, от любых угроз", - сказал глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина не потеряет приобретенную силу и поддержку партнеров.

"Действительно, глобальной поддержки, которой всегда так не хватало в Украине в прошлые времена, и Украине всегда нужны будут именно такие люди, как вы, наши защитники и защитницы", - заявил Зеленский.

 

День защитников и защитниц Украины

В среду, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества.

День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, учрежденный 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины.

14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала его в День защитников и защитниц Украины. Ранее праздник отмечали 14 октября, однако в 2023 году дату перенесли на 1 октября из-за реформы церковного календаря.

Необходимость такого государственного праздника стала особенно ощутимой после оккупации Крыма Россией и начала военных действий на территории Донецкой и Луганской областей. Мужество и отвага украинских воинов, сотни жизней, отданных за Родину, требуют достойного чествования.

В День защитников и защитниц Украины по всей стране состоится минута молчания в честь погибших, а также проведут совместную молитву за Украину и павших героев.

Как появился этот праздник и с какими старинными традициями и историей он переплетается, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина подготовило подборку самых красивых поздравлений в прозе и стихах, чтобы выразить искреннюю благодарность близким, коллегам и друзьям.

